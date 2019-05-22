Боже мой!, 2019

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года

Сюжет фильма основан на реальных событиях: в 2012 году в городке Пал была жестоко убита 73-летняя француженка. Эту криминальную историю перенес на большие экраны Арно Деплешен

Рошди Зем и Сара Форестье уже снимались вместе в другой криминальной драме - «Ночь» (2012)