Боже мой!, 2019

«Боже мой!» - новое творение режиссера «Призраков Исмаэля» Арно Деплешена. Главные роли в криминальной драме сыграли Леа Сейду («Жизнь Адель»), Рошди Зем («Набережная Орфевер, 36») и Сара Форестье («Молодая кровь»).
В канун Рождества начальниц полиции и его подчиненный приезжают на вызов – жестоко убита пожилая женщина. Под подозрение попадают две молодые соседки старушки с очень плохой репутацией.
Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года
Сюжет фильма основан на реальных событиях: в 2012 году в городке Пал была жестоко убита 73-летняя француженка. Эту криминальную историю перенес на большие экраны Арно Деплешен
Рошди Зем и Сара Форестье уже снимались вместе в другой криминальной драме - «Ночь» (2012)
В центре сюжета - шериф полиции и молодой выпускник академии, вместе они расследуют жестокое убийство пожилой женщины. В качестве свидетелей преступления выступает пара с виду невинных подруг, живущих по соседству с жертвой.