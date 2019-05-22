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Боже мой! Боже мой!
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Roubaix, une lumière / Oh, Mercy!

Боже мой!, 2019

2019 / Франция
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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«Боже мой!» - новое творение режиссера «Призраков Исмаэля» Арно Деплешена. Главные роли в криминальной драме сыграли Леа Сейду («Жизнь Адель»), Рошди Зем («Набережная Орфевер, 36») и Сара Форестье («Молодая кровь»).

В канун Рождества начальниц полиции и его подчиненный приезжают на вызов – жестоко убита пожилая женщина. Под подозрение попадают две молодые соседки старушки с очень плохой репутацией.

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2019 года

Сюжет фильма основан на реальных событиях: в 2012 году в городке Пал была жестоко убита 73-летняя француженка. Эту криминальную историю перенес на большие экраны Арно Деплешен

Рошди Зем и Сара Форестье уже снимались вместе в другой криминальной драме - «Ночь» (2012)

В центре сюжета - шериф полиции и молодой выпускник академии, вместе они расследуют жестокое убийство пожилой женщины. В качестве свидетелей преступления выступает пара с виду невинных подруг, живущих по соседству с жертвой.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 сентября 2019
Премьера в мире 22 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Арно Деплешен
Арно Деплешен
В ролях
Леа Сейду
Леа Сейду
Рошди Зем
Рошди Зем
Сара Форестье
Сара Форестье
Антуан Райнарц
Антуан Райнарц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боже мой! 3 постера
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В провинциальном французском городке Рубе на границе с Бельгией творится мрак — зверски убита пожилая жительница прямо у себя в постели. Комиссар полиции Якуб Дауд берется за расследование, и под подозрение подпадают две девушки неопределенного рода занятий, живущие по соседству.  Сюжет новой картины Деплешена, участвовавшей в конкурсе 72 каннского кинофестиваля, без труда можно уложить в пару предложений. Но  — удивительное дело — от этого картина не становится…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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18 апреля 2019 18:37
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