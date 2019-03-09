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Арахисовый сокол Арахисовый сокол
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The Peanut Butter Falcon

Арахисовый сокол, 2019

2019 / США
7.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Главный герой - парень с синдромом Дауна, мечтает стать профессиональным рестлером
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Арахисовый сокол» снял тандем режиссеров: Тайлер Нилсон и Майк Шварц. Они же отвечали за сценарий картины. В главных ролях можно увидеть таких звезд, как Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Также в фильме снялся Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна .

Сюжет картины рассказывает о парне, который очень хочет стать рестлером, ради чего даже сбегает из больницы. У него синдром Дауна, и, конечно, в его успех никто не верит. Но упорство и помощь близких иногда превращают мечты в реальность.

- Актер Зак Готтзаген, который играет персонажа по имени Зак, действительно болен синдромом Дауна.

- Фильм получил приз зрительских симпатий на SXSW Film Fest 2019.

- Во время съемок на съемочной площадке в Саванне, штат Джорджия, Шайа ЛаБаф был арестован по обвинению в пьянстве в ранние утренние часы 8 августа 2017 года.

- Изначально роль ЛаБафа должен был сыграть Бен Фостер.

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Вылетев в окно, наш герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу - крупной суммы денег. Паре головорезов - головы друга. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

7.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 23 января 2020
Премьера в мире 9 марта 2019
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Тайлер Нилсон
Тайлер Нилсон
В ролях
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Зак Готтзаген
Зак Готтзаген
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Арахисовый сокол 3 постера
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Арахисовый сокол смотреть онлайн

Арахисовый сокол
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за 1 рубль
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Наша рецензия
По кукурузным полям и камышовым зарослям держат свой путь двое незнакомцев. У каждого за спиной прошлое, от которого они пытаются спрятаться. Зак (потрясающий Зак Готзтзаген) в одних трусах посреди ночи сбегает из дома престарелых, куда его, 22-летнего парня с синдромом Дауна, поместили из-за того, что близкие не смогли взять на себя столь тяжелую ношу. Тайлер (Шайа ЛаБаф) совершает поджог, который стоит местным добытчикам крабов всех их дорогостоящих снастей. Один мечтает стать рестлером и…
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fdkl1987 15 декабря 2019, 05:06
Странно что до сих пор ни одного отзыва. Отличный добрый детский фильм, однозначно рекомендуется для совместного просмотра с детьми младшего школьного возраста. 9 из 10.
rbaytov 28 января 2020, 16:24
Добрый, позитивный фильм.
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