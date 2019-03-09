Арахисовый сокол, 2019

Фильм «Арахисовый сокол» снял тандем режиссеров: Тайлер Нилсон и Майк Шварц. Они же отвечали за сценарий картины. В главных ролях можно увидеть таких звезд, как Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Также в фильме снялся Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна .
Сюжет картины рассказывает о парне, который очень хочет стать рестлером, ради чего даже сбегает из больницы. У него синдром Дауна, и, конечно, в его успех никто не верит. Но упорство и помощь близких иногда превращают мечты в реальность.
- Актер Зак Готтзаген, который играет персонажа по имени Зак, действительно болен синдромом Дауна.
- Фильм получил приз зрительских симпатий на SXSW Film Fest 2019.
- Во время съемок на съемочной площадке в Саванне, штат Джорджия, Шайа ЛаБаф был арестован по обвинению в пьянстве в ранние утренние часы 8 августа 2017 года.
- Изначально роль ЛаБафа должен был сыграть Бен Фостер.
Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Вылетев в окно, наш герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу - крупной суммы денег. Паре головорезов - головы друга. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.