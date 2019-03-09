Арахисовый сокол, 2019

Фильм «Арахисовый сокол» снял тандем режиссеров: Тайлер Нилсон и Майк Шварц. Они же отвечали за сценарий картины. В главных ролях можно увидеть таких звезд, как Шайа ЛаБаф («Трансформеры») и Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Также в фильме снялся Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна .

Сюжет картины рассказывает о парне, который очень хочет стать рестлером, ради чего даже сбегает из больницы. У него синдром Дауна, и, конечно, в его успех никто не верит. Но упорство и помощь близких иногда превращают мечты в реальность.