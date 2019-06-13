Бегство рогатых викингов, 2018

Фильм «Бегство рогатых викингов» снял режиссер Илья Белостоцкий, известный по работе над детским юмористическим киножурналом «Ералаш». Главные роли сыграли юные актеры Евгений Олещук , Илья Плясухин, Даша Чистякова и др.
Сюжет фильма рассказывает о 9-летнем Джонни Воробьеве и его друзьях. Мальчик считает себя бунтарем и не любит исполнять приказы взрослых, поэтому часто попадает в различные переделки. На этот раз Джонни с друзьями предстоит дать отпор группировке мальчишек под названием Банда рогатых викингов, которые пугают малышей во всей округе.
- Фильм снят по одноименной повести Владислава Крапивина из книжной трилогии о Джонни Воробьеве.
- Повесть была написана Крапивиным в 1969 году, но для фильма сюжет был переработан им как автором сценария в соответствии с современными реалиями.
- Фильм снимался в Тюмени – родном городе Владислава Крапивина.
Ещё один день, и Джонни Воробьёву исполнится девять лет. Тогда он наконец-то освободится от своего летнего «рабства» в летнем лагере под присмотром несносной старшей сестры и сможет спокойно проводить каникулы с своими друзьями. Но Джонни даёт благородное обещание остановить зловредного Тольку Самохина и его банду рогатых викингов и прекратить их набеги на ребятишек по всей округе.