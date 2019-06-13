Бегство рогатых викингов, 2018

Наша рецензия

«Бегство рогатых викингов» — худший фильм, что идет в прокате сегодня, и вряд ли у него будут серьезные конкуренты этим летом. Критика на таком уровне не уместна, зато хочется понять, почему в нашем кино возможны такие феномены. Маленький рассказ Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов» был напечатан пятьдесят лет назад. По сюжету школьники из маленького города — а также их младший товарищ детсадовец Джонни, — воюют с местными хулиганами. Это…