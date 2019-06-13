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Бегство рогатых викингов Бегство рогатых викингов
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Бегство рогатых викингов, 2018

2018 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Приключения 9-летнего Джонни Воробьева и его друзей
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Фильм «Бегство рогатых викингов» снял режиссер Илья Белостоцкий, известный по работе над детским юмористическим киножурналом «Ералаш». Главные роли сыграли юные актеры Евгений Олещук , Илья Плясухин, Даша Чистякова и др.

Сюжет фильма рассказывает о 9-летнем Джонни Воробьеве и его друзьях. Мальчик считает себя бунтарем и не любит исполнять приказы взрослых, поэтому часто попадает в различные переделки. На этот  раз Джонни с друзьями предстоит дать отпор группировке мальчишек под названием Банда рогатых викингов, которые пугают малышей во всей округе.

- Фильм снят по одноименной повести Владислава Крапивина из книжной трилогии о Джонни Воробьеве.

- Повесть была написана Крапивиным в 1969 году, но для фильма сюжет был переработан им как автором сценария в соответствии с современными реалиями.

- Фильм снимался в Тюмени – родном городе Владислава Крапивина.

Ещё один день, и Джонни Воробьёву исполнится девять лет. Тогда он наконец-то освободится от своего летнего «рабства» в летнем лагере под присмотром несносной старшей сестры и сможет спокойно проводить каникулы с своими друзьями. Но Джонни даёт благородное обещание остановить зловредного Тольку Самохина и его банду рогатых викингов и прекратить их набеги на ребятишек по всей округе.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 13 июня 2019
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Илья Белостоцкий
Илья Белостоцкий
В ролях
Евгений Олещук
Евгений Олещук
Илья Плясухин
Илья Плясухин
Мирослав Быков
Даша Чистякова
Никита Смирнов
Все актеры и съемочная группа
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Бегство рогатых викингов смотреть онлайн

Бегство рогатых викингов
Смотрите в
за 1 ₽
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Наша рецензия
«Бегство рогатых викингов» — худший фильм, что идет в прокате сегодня, и вряд ли у него будут серьезные конкуренты этим летом. Критика на таком уровне не уместна, зато хочется понять, почему в нашем кино возможны такие феномены. Маленький рассказ Владислава Крапивина «Бегство рогатых викингов» был напечатан пятьдесят лет назад. По сюжету школьники из маленького города — а также их младший товарищ детсадовец Джонни, — воюют с местными хулиганами. Это…
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