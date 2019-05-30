Однажды в Америке или чисто русская сказка, 2018

Фильм «Однажды в Америке или чисто русская сказка» снят по сценарию известного комика Михаила Задорнова (1948-2017). Режиссером проекта выступил Дмитрий Панченко, который известен в основном по работе с сериалами. Главные роли исполнили актеры, уже хорошо знакомые зрителю по КВН и юмористическим шоу: Михаил Башкатов, Юрий Гальцев, Елена Синилова и др.
Фильм рассказывает о персонаже со странным именем Макбук, но здесь нечему удивляться, ведь действие картины разворачивается в выдуманном государстве Самая Шибко-Демократическая Автономия (сокращенно — С. Ш. А.). Парню-бездельнику приходится начать вникать в политические дела своей страны Аннунакии после смерти отца, который раскрывает ему страшную тайну.
- Фильм снят по сценарию Михаила Задорнова, но он не успел сыграть в нем роль из-за онкологического заболевания.
- Премьера фильма прошла 1 января 2019 на канале НТВ
Действие фильма происходит в стране Аннунакия. Эта микространа, затерявшаяся где-то в Центральной Америке, на первый взгляд по уровню развития замыкает список банановых республик. Но при этом затраты на развлечения принца более чем внушительные. МакБук 102-ой — фанат футбола, и чего только стоят спектакли в виде чемпионатов мира, в которых его команда постоянно побеждает. МакБук не думает, откуда берутся деньги, но эта тайна вскоре раскрывается. Перед смертью отец сообщает ему, что в Аннунакии есть нефть. И только тогда принц понимает, почему в его маленькой стране так сильно заинтересованы Соединённые Штаты.