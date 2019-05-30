Однажды в Америке или чисто русская сказка, 2018

Фильм «Однажды в Америке или чисто русская сказка» снят по сценарию известного комика Михаила Задорнова (1948-2017). Режиссером проекта выступил Дмитрий Панченко, который известен в основном по работе с сериалами. Главные роли исполнили актеры, уже хорошо знакомые зрителю по КВН и юмористическим шоу: Михаил Башкатов, Юрий Гальцев, Елена Синилова и др.

Фильм рассказывает о персонаже со странным именем Макбук, но здесь нечему удивляться, ведь действие картины разворачивается в выдуманном государстве Самая Шибко-Демократическая Автономия (сокращенно — С. Ш. А.). Парню-бездельнику приходится начать вникать в политические дела своей страны Аннунакии после смерти отца, который раскрывает ему страшную тайну.