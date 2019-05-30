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Однажды в Америке или чисто русская сказка Однажды в Америке или чисто русская сказка
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Однажды в Америке или чисто русская сказка, 2018

2018 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Однажды в Америке или чисто русская сказка» снят по сценарию известного комика Михаила Задорнова (1948-2017). Режиссером проекта выступил Дмитрий Панченко, который известен в основном по работе с сериалами. Главные роли исполнили актеры, уже хорошо знакомые зрителю по КВН и юмористическим шоу: Михаил Башкатов, Юрий Гальцев, Елена Синилова и др.

Фильм рассказывает о персонаже со странным именем Макбук, но здесь нечему удивляться, ведь действие картины разворачивается в выдуманном государстве Самая Шибко-Демократическая Автономия (сокращенно — С. Ш. А.). Парню-бездельнику приходится начать вникать в политические дела своей страны Аннунакии после смерти отца, который раскрывает ему страшную тайну.

- Фильм снят по сценарию Михаила Задорнова, но он не успел сыграть в нем роль из-за онкологического заболевания.

- Премьера фильма прошла 1 января 2019 на канале НТВ

Действие фильма происходит в стране Аннунакия. Эта микространа, затерявшаяся где-то в Центральной Америке, на первый взгляд по уровню развития замыкает список банановых республик. Но при этом затраты на развлечения принца более чем внушительные. МакБук 102-ой — фанат футбола, и чего только стоят спектакли в виде чемпионатов мира, в которых его команда постоянно побеждает. МакБук не думает, откуда берутся деньги, но эта тайна вскоре раскрывается. Перед смертью отец сообщает ему, что в Аннунакии есть нефть. И только тогда принц понимает, почему в его маленькой стране так сильно заинтересованы Соединённые Штаты.

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Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 мая 2019
Премьера в мире 30 мая 2019
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Панченко
Дмитрий Панченко
В ролях
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Марина Орлова
Аслан Б­ижоев
Аслан Б­ижоев
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в Америке или чисто русская сказка 1 постер
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Правитель африканской страны Анунакии Макбук 101-й (Эммануил Виторган) завещает своему сыну, рыжебородому Макбуку 102-му (Михаил Башкатов) взять в гарем «юбилейной» женой русскую девушку. И не любую, а только «невинную, как родник». По счастливому совпадению, из города Закидонска в Анунакию как раз летит женский ансамбль вместе с разодетой в готические одежды переводчицей Валей-Валькирией (Марина Орлова). В это же время на другом конце земного шара американцы решают, что…
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Евгений Пупкин 2 января 2019, 10:29
режесура отвратительная
aleonov3 3 января 2019, 19:23
Думаю актёрская игра,да и сценарий говоря без лицемерия тоже третьесортные.Посмотрим,может я ошибаюсь.
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