Тварь, 2019

Мистический триллер «Тварь» - полнометражный дебют режиссера Ольги Городецкой. Главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков («Бригада») и Елена Лядова («Географ глобус пропил»), которые являются мужем и женой в реальной жизни.
Супруги Игорь и Полина переживают тяжелую утрату, несколько лет назад без вести пропал их маленький сын. Но однажды в детском доме они встречают малыша очень похожего на их ребенка и без раздумий забирают его домой. Кажется, что жизнь вновь обрела смысл, но родителей ждет горькое разочарование и страшные испытания.
На создание фильма «Тварь» Ольгу Городецкую вдохновили картины Гильермо дель Торо и «Сияние» Стэнли Кубрика
Часть съемок проходила в усадьбе Воронцова-Дашкова в подмосковном Быково
Второй совместный проект Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова. Ранее актеры снимались вместе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан»
Роли Полины и Игоря в фильме «Тварь» писались специально под Лядову и Вдовиченкова
Роль семейного психолога сыграл Евгений Цыганов, давний друг Владимира Вдовиченкова
Чтобы жить дальше нужно идти вперед! Игорь и Полина Беловы решили восполнить утрату и усыновить мальчика. Но, вместо обычного ребенка рядом с ними оказалась... Это история семейной пары, у которой пропал без вести шестилетний сын. Через четыре года, они решают взять под опеку мальчика, чтобы справиться со своим горем. Но с каждым днем этот ребенок становится все больше и больше похожим на их пропавшего сына. Мать верит, что это и есть ее сын, но отец знает, что это невозможно. Проведя расследования, он понимает, что они опекают опасное мистическое существо.