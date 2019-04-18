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Тварь, 2019

2019 / Россия
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Мистический триллер о паре, которая усыновляет чудовище
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистический триллер «Тварь» - полнометражный дебют режиссера Ольги Городецкой. Главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков («Бригада») и Елена Лядова («Географ глобус пропил»), которые являются мужем и женой в реальной жизни.

Супруги Игорь и Полина переживают тяжелую утрату, несколько лет назад без вести пропал их маленький сын. Но однажды в детском доме они встречают малыша очень похожего на их ребенка и без раздумий забирают его домой. Кажется, что жизнь вновь обрела смысл, но родителей ждет горькое разочарование и страшные испытания.

На создание фильма «Тварь» Ольгу Городецкую вдохновили картины Гильермо дель Торо и «Сияние» Стэнли Кубрика

Часть съемок проходила в  усадьбе Воронцова-Дашкова в подмосковном Быково

Второй совместный проект Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова. Ранее актеры снимались вместе в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан»

Роли Полины и Игоря в фильме «Тварь» писались специально под Лядову и Вдовиченкова

Роль семейного психолога сыграл Евгений Цыганов, давний друг Владимира Вдовиченкова
 

Чтобы жить дальше нужно идти вперед! Игорь и Полина Беловы решили восполнить утрату и усыновить мальчика. Но, вместо обычного ребенка рядом с ними оказалась... Это история семейной пары, у которой пропал без вести шестилетний сын. Через четыре года, они решают взять под опеку мальчика, чтобы справиться со своим горем. Но с каждым днем этот ребенок становится все больше и больше похожим на их пропавшего сына. Мать верит, что это и есть ее сын, но отец знает, что это невозможно. Проведя расследования, он понимает, что они опекают опасное мистическое существо.

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 6 августа 2020
Премьера в мире 18 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ольга Городецкая
Ольга Городецкая
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Елена Лядова
Елена Лядова
Севастьян Бугаев
Севастьян Бугаев
Михаил Сафронов
Михаил Сафронов
Анна Уколова
Анна Уколова
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Наша рецензия
Российский хоррор – территория пока дикая, здесь правит энтузиазм, поэтому большие артисты заглядывают сюда не часто. В этом смысле участие Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова в хорроре режиссёра-дебютантки – настоящий прорыв для нашей индустрии. Жанр ужасов уверенно входит в мейнстрим, и это здорово. Другая особенность картины в том, что она написана и снята женщинами. Идея фильма принадлежит режиссёру Ольге Городецкой, для которой это первый большой проект: до этого на её…
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Инквизиция 2 декабря 2019, 15:14
Я не считаю, что Омен прекрасно снято. Тупой ужастик. Тварь может и слизан. Но он ближе к российской действительности и скорее психологический фильм,… Читать дальше…
jhjhjjmb 24 ноября 2019, 00:33
Омен, пересказ в рф. Сразу видно отечественное г* , абсолютно не хватает мозгов на создания чего-то нового, хоть сравните омен, какие актеры, как прекрасно снято, а это....
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Sony Pictures приобрела права на адаптацию фильма «Тварь» на международной арене Уже известно, что студия разработает индийскую и южнокорейскую версии триллера.
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2 декабря 2019 14:33
Остаёмся зимовать: главные авторские проекты из России, которые выйдут до конца 2019 года Пока все переворачивали календарь, в кино и на телевидении начался новый сезон.
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8 сентября 2019 14:50
Кинорынок-108: «Ангелы Чарли», «Спутник», «Тварь» и Колобок-бандит Станислав Дединский продолжает анализировать будущие релизы, находит занятным российский «Спутник», а также отмечает Кристен Стюарт в команде ангелов.
Написать
18 апреля 2019 09:17
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