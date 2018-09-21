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Мой папа — рестлер-злодей Мой папа — рестлер-злодей
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Papa wa Warumono Champion

Мой папа — рестлер-злодей, 2018

2018 / Япония
7.0 Оцените
12 голосов
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Факты О фильме

- Роль отца исполнил профессиональный рестлер Хироси Танахаси, в картине также сыграли его коллеги из мира боев.

- Экранизация популярной серии книг, написанной Масахиро Итабаси и проиллюстрированной Хисанори Ёсида.

Такаси в прошлом был настоящей звездой в мире рестлинга, но после травмы вынужден был поменять свою роль и теперь играет злодея в маске по имени Таракан. Привычная жизнь семьи рушится, когда его 9-летний сын Сёта, с которым у него всегда были очень теплые отношения, узнает правду о том, что его отец, которым он всегда восхищался, — злодей.

7.0 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 декабря 2019
Премьера в мире 21 сентября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Кёхэй Фудзимура
В ролях
Хироси Танахаси
Ёсино Кимура
Кокоро Тэрада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой папа — рестлер-злодей 1 постер
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