Мой папа — рестлер-злодей, 2018

Такаси в прошлом был настоящей звездой в мире рестлинга, но после травмы вынужден был поменять свою роль и теперь играет злодея в маске по имени Таракан. Привычная жизнь семьи рушится, когда его 9-летний сын Сёта, с которым у него всегда были очень теплые отношения, узнает правду о том, что его отец, которым он всегда восхищался, — злодей.