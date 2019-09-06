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Мозг. Эволюция Мозг. Эволюция
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Мозг. Эволюция

Мозг. Эволюция, 2019

2019 / Россия
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О фильме

Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и ощутить протез как свою собственную руку? Второй фильм об исследования мозга, в котором ученые проводят эксперименты, спорят и размышляют — не только о практической стороне науки, но и о её влиянии на наши представления о мире, о свободе и о нас самих. Режиссер Юлия Киселева: «В последние десятилетия учёные активно изучают мозг. Что дают нам эти новые знания? С одной стороны, передовые технологии, которые позволяют, например, общаться с парализованными людьми. С другой стороны, чем больше мы узнаём о мозге, тем больше вопросов. В начале 80-х американский психолог Бенджамин Либет провел эксперименты, которые, по мнению многих ученых, доказали, что у человека нет свободы воли. Нейрофизиологи говорят, что наше поведение и решения зависят лишь от активности нейронов. «Мы можем повлиять на ваше решение, воздействуя на участок мозга». А представляете, сколько всего вокруг влияет на мозг? Мы зависим в том числе и от эволюции: есть особенности поведения, которые формировались миллионами лет, и нам их не изменить. В фильме не только проводятся эксперименты и демонстрируются новейшие разработки, но и поднимаются философские вопросы: свободен ли я в своем выборе и куда ведет нас эволюция?»

4.5 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 12+
Режиссер
Юлия Киселева
Все актеры и съемочная группа
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