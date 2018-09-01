Стертая личность, 2018

Место действия фильма «Стертая личность» — американская глубинка, где царят консервативные нравы. Сын местного баптистского пастора в подростковом возрасте осознает, что ему нравятся мальчики. Когда об этом узнают его родители, он соглашается на принудительную терапию, которая должна помочь ему занять достойное положение в обществе и восстановить отношения с окружающими.
Известный актер Джоэл Эдгертон снимает свою вторую режиссерскую работу «Стертая личность». В ролях родителей выступили легенды Голливуда: Николь Кидман и Рассел Кроу. Образ оказавшегося в непростой ситуации молодого человека воплотил на экране Лукас Хеджес, карьера которого в последние годы набирает большие обороты.
- Лукас Хеджес удостоился номинации на «Золотой глобус» как лучший актер. Также картина «Стертая личность» получила номинацию на премию за лучшую песню.
- В основе сюжета «Стертой личности» лежит одноименная книга Гаррарда Конли.
- Рассел Кроу и Николь Кидман на протяжении долгих лет являются близкими друзьями, однако «Стертая личность» стала их первым совместным проектом.
- Автор книги, по которой снята «Стертая личность», Гаррард Конли, появляется ненадолго в одной из сцен.
- Премьера фильма «Стертая личность» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.
Джаред – популярный парень, отличник и спортсмен. Он любит своих родителей, но его выбор идет вразрез с убеждениями его семьи. Ради них Джаред соглашается принять участие в экспериментальной программе, чтобы ответить на главный вопрос: возможно ли изменить себя?