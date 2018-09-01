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Стертая личность Стертая личность
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Boy Erased

Стертая личность, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Место действия фильма «Стертая личность» — американская глубинка, где царят консервативные нравы. Сын местного баптистского пастора в подростковом возрасте осознает, что ему нравятся мальчики. Когда об этом узнают его родители, он соглашается на принудительную терапию, которая должна помочь ему занять достойное положение в обществе и восстановить отношения с окружающими.

Известный актер Джоэл Эдгертон снимает свою вторую режиссерскую работу «Стертая личность». В ролях родителей выступили легенды Голливуда: Николь Кидман и Рассел Кроу. Образ оказавшегося в непростой ситуации молодого человека воплотил на экране Лукас Хеджес, карьера которого в последние годы набирает большие обороты.

- Лукас Хеджес удостоился номинации на «Золотой глобус» как лучший актер. Также картина «Стертая личность» получила номинацию на премию за лучшую песню.

- В основе сюжета «Стертой личности» лежит одноименная книга Гаррарда Конли.

- Рассел Кроу и Николь Кидман на протяжении долгих лет являются близкими друзьями, однако «Стертая личность» стала их первым совместным проектом.

- Автор книги, по которой снята «Стертая личность», Гаррард Конли, появляется ненадолго в одной из сцен.

- Премьера фильма «Стертая личность» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

Джаред – популярный парень, отличник и спортсмен. Он любит своих родителей, но его выбор идет вразрез с убеждениями его семьи. Ради них Джаред соглашается принять участие в экспериментальной программе, чтобы ответить на главный вопрос: возможно ли изменить себя?

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 1 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
В ролях
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Николь Кидман
Николь Кидман
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Ксавье Долан
Ксавье Долан
Все актеры и съемочная группа
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Стертая личность
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Вторая режиссёрская работа актёра Джоэла Эдгертона построена как каскад флэшбэков, постепенно раскрывающих все аспекты поворотного события в жизни главного героя, сыгранного Лукасом Хеджесом — это почти традиционное кино, умело извлекающее из зрителя нужные эмоции; но несколько эпизодов в коррекционном учреждении ненадолго превращают мелодраму в сновидческую антиутопию, в триллер —  отчасти из-за присутствия на экране параноидального персонажа Ксавье Долана, переходящего…
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@eleonorkanini 25 марта 2019, 09:01
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korney_33 24 марта 2019, 21:06
Деточка, я родился в стране в которой этот неосознанный выбор оценивался от 2-х до 5 лет. Зато детей в школе учили, что неосознанный в данном случае… Читать дальше…
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