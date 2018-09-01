Стертая личность, 2018

Место действия фильма «Стертая личность» — американская глубинка, где царят консервативные нравы. Сын местного баптистского пастора в подростковом возрасте осознает, что ему нравятся мальчики. Когда об этом узнают его родители, он соглашается на принудительную терапию, которая должна помочь ему занять достойное положение в обществе и восстановить отношения с окружающими.

Известный актер Джоэл Эдгертон снимает свою вторую режиссерскую работу «Стертая личность». В ролях родителей выступили легенды Голливуда: Николь Кидман и Рассел Кроу. Образ оказавшегося в непростой ситуации молодого человека воплотил на экране Лукас Хеджес, карьера которого в последние годы набирает большие обороты.