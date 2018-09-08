Тачка на миллион, 2018

Ник Хэмм взялся экранизировать биографию одного из самых известных в истории американского и европейского автомобиле строения людей — создателя знаменийтй Делориан Джона Делориана. Играть выдающегося инженера будет Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры», «Однажды в Вегасе»), а компанию ему составят Ли Пейс («Мертвые до востребования», «Дурная слава»), Джуди Грир («Безумная любовь», «27 свадеб»), Эрин Мориарти («Джессика Джонс», «Настоящий детектив»), Майкл Кудлиц («Побег», «Скорая помощь») и Кори Столл («Штамм», «Карточный домик»).

История, рассказанная в фильме, начинается тогда, когда Джон ДеЛореан уже получил славу звездного автоинженера, он признан, востребован и высоко оплачиваем. Вокруг инженера расцветает калифорнийская жара, атмосфера большого кино, бизнеса и политики, и именно в это время ему в голову приходит идея создания собственного автомобиля — Делориан — который не похож ни на что из того, что он производил раньше. ДеЛореан хотел построить спорткар своей мечты, дешёвый, быстрый и долговечный. Дизайн новой модели был заказан знаменитому Джорджетто Джуджаро. Кузов машины был полностью выполнен из нержавеющей стали, под которой находился плексигласовый каркас. Главной отличительной приметой стали двери типа «Крыло чайки». Именно эта машина станет легендарной, всего 8500 экземпляров машины разойдутся по коллекциям и станут культовой тачкой всех времен.