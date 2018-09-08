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Тачка на миллион, 2018

2018 / США / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм по биографии Джона Делориана, создателя знаменитого автомобиля из "Назад в будущее"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ник Хэмм взялся экранизировать биографию одного из самых известных в истории американского и европейского автомобиле строения людей — создателя знаменийтй Делориан Джона Делориана. Играть выдающегося инженера будет Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры», «Однажды в Вегасе»), а компанию ему составят Ли Пейс («Мертвые до востребования», «Дурная слава»), Джуди Грир («Безумная любовь», «27 свадеб»), Эрин Мориарти («Джессика Джонс», «Настоящий детектив»), Майкл Кудлиц («Побег», «Скорая помощь») и Кори Столл («Штамм», «Карточный домик»).

История, рассказанная в фильме, начинается тогда, когда Джон ДеЛореан уже получил славу звездного автоинженера, он признан, востребован и высоко оплачиваем. Вокруг инженера расцветает калифорнийская жара, атмосфера большого кино, бизнеса и политики, и именно в это время ему в голову приходит идея создания собственного автомобиля — Делориан — который не похож ни на что из того, что он производил раньше. ДеЛореан хотел построить спорткар своей мечты, дешёвый, быстрый и долговечный. Дизайн новой модели был заказан знаменитому Джорджетто Джуджаро. Кузов машины был полностью выполнен из нержавеющей стали, под которой находился плексигласовый каркас. Главной отличительной приметой стали двери типа «Крыло чайки». Именно эта машина станет легендарной, всего 8500 экземпляров машины разойдутся по коллекциям и станут культовой тачкой всех времен.

- Фильм основан на биографии знаменитого американского инженера Джона ДеЛореана.

- Джон ДеЛореан является создателем двух культовых автомобилей - певого мускул-кара Pontiac GTO и культового автомобиля, ставшего воплощением машины времени в фильме "Назад в будущее" DeLorean DMC-12

- Джон вместе с отцом работал над стоявшим в гараже автомобилем Ford Model A

- Джон ДеЛореан разработал автоматическую коробку передач Twin Ultramatic

- Во время работы в Pontiac Джон ДеЛореан разработал и запатентовал поворотный сигнал, шарнирные «дворники», резиновый бампер и многое другое. Всего он  получил более 200 патентов

- Изначально кроме DMC-12 конструктор планировал выпустить 4-дверный седан DMC-24, мини-вэн и суперкар с мотором мощностью 1250 л.с.

Калифорния — место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛореан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион…

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 16 августа 2019
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ник Хэмм
Ник Хэмм
В ролях
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Ли Пейс
Ли Пейс
Джуди Грир
Джуди Грир
Эрин Мориарти
Эрин Мориарти
Майкл Кудлиц
Майкл Кудлиц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тачка на миллион 5 постеров
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Тачка на миллион смотреть онлайн

Тачка на миллион
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Бывший пилот Джим Хоффман (Джейсон Судейкис), подрабатывавший перевозкой наркотиков, после очередного дела попадается ФБР и становится их информатором. Примерно в то же время он знакомится с инженером Джоном ДеЛореаном (Ли Пейс). Тот мечтает создать новый автомобиль — дешёвый спорткар с революционным дизайном. Но у ДеЛореана финансовые трудности, и тогда на помощь приходит Хоффман. Правда в итоге это оборачивается судебным процессом. Картина, посвящённая созданию того самого…
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Артём Иванов 30 августа 2019, 16:44
Хм, ни одного отзыва... Видимо фильм недостоен внимания, что бы идти на него в кинотеатр. Возможно кино для домашнего просмотра. Проверим)
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