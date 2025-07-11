«Плагиатор»: Рецензия Киноафиши

Режиссер блокбастеров «Движение вверх» и «Сердце пармы» Антон Мегердичев обращается к жанру музыкальной комедии. Его «Плагиатор», вышедший в прокат 10 июля, произведение вроде бы масштабное и оригинальное, но в то же время драматургически оправдывает свое название, копируя известные сюжеты под стать герою.

Егору (Роман Евдокимов) 30 лет, он мечтает записать хитовый альбом и прославиться как музыкант. Но пока что он прозябает в караоке в ночном клубе, помогая выпившим гостям вытягивать сложные ноты. Кроме того, он хочет жениться на Юле (Стася Милославская), которая работает ландшафтным дизайнером и находится под опекой богатого отца (Максим Лагашкин). Последний и является главным препятствием на пути к счастью молодых. Однажды во время сочинения песни Егор случайно обнаруживает портал в 10 июля 1991 года, который находится в старом шкафу, оборудованном под домашнюю студию звукозаписи. Сначала путешествия в прошлое кажутся Егору розыгрышем, потом веселым безобидным приключением. Постепенно приходит осознание, что можно круто изменить свою судьбу, поменяв что-то в прошлом. Например, подарить маме (Аглая Шиловская) хиты современности и сделать ее известной певицей, которая не застрянет на подмостках кабака. Конечно же, эффект бабочки долго ждать себя не заставит.

Референсы узнаваемы сходу: это и «День сурка», и «Назад в будущее», и «Хроники Нарнии», и Yesterday, и «Стиляги», и «Ла-Ла Ленд». В общем, получается смесь научной фантастики с мюзиклом и русской комедией. Правда, по части фантастики сильно мешают сюжетные дыры и общая недоработка изображаемого в фильме мира. Не совсем ясно, как именно герой оказывается в прошлом и попадает обратно, почему сочинение конкретно этой песни переносит его во времени, почему он попадает в один и тот же день, почему первые путешествия особо не повлияли на будущее, а последующие с целью его изменить круто перетасовали расклад, причем настолько, что люди из параллельных вселенных, оказывается, могут друг друга узнать.

Тем не менее общая нескладность в логике повествования вовсе не бросается в глаза так откровенно, как это могло бы быть. Огрехи сценария с легкостью можно списать на неизученность подобных трипов. В конце концов, на первом месте здесь мюзикл, комедия и, конечно, любовная мелодрама. Хронометраж, возможно, и увеличен за счет песен и хореографии, но музыкальные номера оставляют крайне приятное впечатление. Здесь танцует весь Арбат, огромный клуб с казино в 90-х и целые караоке-бары современности. Бодрыми мэшапами в новых аранжировках льются песни Лепса, Niletto, Савичевой, Агутина, Губина, «Чижа & Co», «Кино» и многих других. Ностальгическая струна у миллениалов, зиллениалов и зумеров точно будет задета хотя бы потому, что примерно половину фильма хочется петь давно любимые песни и танцевать под них или хотя бы топать в такт ногой. В музыкальном плане режиссер и его команда пошли ва-банк: пока другие авторы прививают аудитории вкус к нынешнему андеграунду и предлагают послушать Дарью Виардо, «лампабикт», «Элли на маковом поле» и Алену Швец, Мегердичев берет проверенные временем хиты — «Высоко», «Я уеду жить в Лондон», «Рюмку водки на столе», «Бошетунмай», «Любимка».

Любопытно и то, как «Плагиатор» внезапно вписывается в линейку фильмов о 90-х со своим альтернативным взглядом. «Бык» Бориса Акопова, вышедшие практически один за другим сериалы «Дети перемен» и «Лихие», предвестник 90-х «Слово пацана» — все эти проекты выполнены в мрачной тональности с драками, перестрелками, бандитами, поломанными судьбами и отсутствием надежды на свет и добро. «Плагиатор» же рисует 90-е несколько карикатурно, даже сказочно — с яркими ларьками, где продают «Яву», разноцветными машинами-шестерками, знойным солнцем над Москвой, слепящими вечерними огнями, блестками и пайетками в кабаках, гиперболизированными собирательными героями типа продюсера Гарри (Марат Башаров) или местного художника (Виталий Кищенко). В фильме заезженная и мифологизированная тема превратилась в самобытную вселенную со светом, добром и взаимовыручкой.

Предвзято относиться к «Плагиатору» явно не стоит — это добрая комедия, призванная устроить вечеринку великого Гэтсби на русский манер прямо в кинозале. Бонусом есть возможность задуматься о собственной жизни и не сокрушаться об ошибках прошлого. Ведь все, что ни делается, — все к лучшему.