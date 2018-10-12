30 безумных желаний, 2018

Келвин занимается сортировкой багажа в аэропорту и на первый взгляд кажется простым человеком. Но на самом деле он тот еще ипохондрик и целыми днями придумывает себе всяческие болезни, которых даже не существует в природе. Скай, напротив ему, видит только хорошее, несмотря на то, что смертельно больна. Эти двое не должны были встретиться, но судьба решила иначе. И это знакомство поможет им обрести новый вкус к жизни и заново открыть самих себя.

В романтической драмеди «30 безумных желаний» от режиссера «Окраины» Питера Хатчингса снялся целый пантеон восходящих звезд Голливуда. Здесь сыграл Эйса Баттерфилд, известный по «Игре Эндера» и сериалу «Половое воспитание». А компанию ему составили звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс и «Дневников вампиров» Нина Добрев.