Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
30 безумных желаний 30 безумных желаний
Киноафиша Фильмы 30 безумных желаний
Then Сame Уou

30 безумных желаний, 2018

2018 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Ипохондрик и девочка-праздник решают осуществить свои самые заветные желания
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Келвин занимается сортировкой багажа в аэропорту и на первый взгляд кажется простым человеком. Но на самом деле он тот еще ипохондрик и целыми днями  придумывает себе всяческие болезни, которых даже не существует в природе. Скай, напротив ему, видит только хорошее, несмотря на то, что смертельно больна. Эти двое не должны были встретиться, но судьба решила иначе. И это знакомство поможет им обрести новый вкус к жизни и заново открыть самих себя.

В романтической драмеди «30 безумных желаний» от режиссера «Окраины» Питера Хатчингса снялся целый пантеон восходящих звезд Голливуда. Здесь сыграл Эйса Баттерфилд, известный по «Игре Эндера» и сериалу «Половое воспитание». А компанию ему составили звезды «Игры престолов» Мэйси Уильямс и «Дневников вампиров» Нина Добрев.

- Некоторые сцены снимались в Albany International airport в Нью-Йорке.

- Часть сцен была снята в известном районе Нью-Йорка Кингстон.

- В одной из сцен героиня Мэйси Уильямс оказывается в Pugsly's Barbershop — популярном нью-йоркском барбершопе.

Келвин -  мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай - девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее - в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания.
Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон!

 

6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 1 февраля 2019
Премьера в мире 12 октября 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Питер Хатчингс
Питер Хатчингс
В ролях
Нина Добрев
Нина Добрев
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Пейтон Лист
Пейтон Лист
Тайлер Хэклин
Тайлер Хэклин
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про исполнение желаний Фильмы про исполнение желаний
Постер фильма 30 безумных желаний 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

30 безумных желаний смотреть онлайн

30 безумных желаний
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Всё начинается в группе поддержки неизлечимо больных. Простой тихоня Келвин (Эйса Баттерфилд) приходит туда не по состоянию здоровья, а из-за дури в башке — он постоянно находит у себя симптомы болезней, которых у него нет. В общем, типичный ипохондрик. Келвину немного за двадцать, колледж он бросил и живёт с родителями. Вместе с отцом и братом работает в местном аэропорту на выгрузке багажа, на досуге рисует и мастерит безделушки из дерева. На собраниях больных Келвин предпочитает…
Читать
Nadezhda Kuzmina 25 февраля 2019, 14:28
Перепутали и случайно пошли на этот фильм. Очень не понравилось Всё!
Хотелось бы поставить минус один.
Отзывы Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Приложение киноафиши