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Mon inconnue / Love at second sight

Поменяться местами, 2019

2019 / Франция
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Известный писатель попадает в параллельную реальность и пытается заново завоевать любовь своей жены.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мелодрама от французского режиссера Хьюго Желена, снявшего семейную комедийную драму «2+1». Главную роль в фильме сыграл Франсуа Сивиль («Зов волка»), получивший в 2019 году специальную награду Каннского кинофестиваля, как лучший молодой актер. А также – Жозефин Жапи («Я дышу»), Бенжамен Лаверн («Куриоса») и Камилль Лелуш.

Рафаэль – успешный писатель, а вот у его жены Оливии карьера так и не сложилась. Любовь, вспыхнувшая, когда им было 18 лет, постепенно угасает, и их брак трещит по швам. Но однажды Рафаэль просыпается в параллельной реальности и узнает, что он полный неудачник, работающий простым школьным учителем. Оливия, напротив, стала известной пианисткой, выступающей           по всему миру. Дело усложняется тем, что они не женаты, и его возлюбленная собирается выйти замуж за известного продюсера. Рафаэль должен заново завоевать любовь девушки и найти способ вернуться в прежнюю жизнь.

Роль Рафаэля принесла Франсуа Сивилю награду на Международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д'Юэз

«Поменяться местами» - третий полнометражный фильм в карьере режиссера Хьюго Желена

Известный писатель попадает в параллельное измерение, где он никогда не встречал свою жену. В этом измерении он — неудачник-учитель в школе, а она — известная пианистка, которая готовится выйти замуж за крутого музыкального продюсера. Чтобы вернуть свою прежнюю жизнь, он решает завоевать ее сердце. После знакомства и сближения с ней он понимает, что в прошлой жизни, где он был писателем, а она — его женой, он вел себя эгоистично. Поэтому в этой реальности он желает ей только счастья и отпускает ее — что дает ему шанс снова с ней воссоединиться.

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера в мире 18 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Хьюго Желен
Хьюго Желен
В ролях
Франсуа Сивиль
Франсуа Сивиль
Жозефин Жапи
Жозефин Жапи
Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Камилль Лелуш
Камилль Лелуш
Эдит Скоб
Эдит Скоб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поменяться местами 3 постера
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Рафаэль и Оливия познакомились в школе. Он писал фантастические рассказы в тетрадке, она ― училась играть на фортепиано. Она была для него настоящей музой, но при этом похоронила свою мечту и отказалась от музыкальной карьеры. Спустя десять лет Рафаэль стал успешным писателем, Оливия всегда оставалась рядом и обеспечивала уют. На первый взгляд ― идеальная пара, но только каждый вечер он приходил домой все позже и позже. Когда она в первый раз попыталась всерьез поговорить об отношениях, в музе…
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Дмитрий Повышев 26 октября 2019, 10:35
Не могу сказать что прям романтично, но ближе к середине начал смотреть внимательно и в итоге затянуло. Разок стоит посмотреть. Не в ВИП зале конечно… Читать дальше…
Nadezhda Kuzmina 25 октября 2019, 22:37
Хороший фильм, положительный. Можно посмотреть разок, расслабиться.
Но, несколько раз хотелось включить перемотку! Два часа для такого фильма уж очень много!
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Кадры из фильма Все кадры
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