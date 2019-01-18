Поменяться местами, 2019

Мелодрама от французского режиссера Хьюго Желена, снявшего семейную комедийную драму «2+1». Главную роль в фильме сыграл Франсуа Сивиль («Зов волка»), получивший в 2019 году специальную награду Каннского кинофестиваля, как лучший молодой актер. А также – Жозефин Жапи («Я дышу»), Бенжамен Лаверн («Куриоса») и Камилль Лелуш.

Рафаэль – успешный писатель, а вот у его жены Оливии карьера так и не сложилась. Любовь, вспыхнувшая, когда им было 18 лет, постепенно угасает, и их брак трещит по швам. Но однажды Рафаэль просыпается в параллельной реальности и узнает, что он полный неудачник, работающий простым школьным учителем. Оливия, напротив, стала известной пианисткой, выступающей по всему миру. Дело усложняется тем, что они не женаты, и его возлюбленная собирается выйти замуж за известного продюсера. Рафаэль должен заново завоевать любовь девушки и найти способ вернуться в прежнюю жизнь.