Лабиринты прошлого, 2018

Весь цвет испанского кинематографа - Пенелопа Крус («Все о моей матери», «Ванильное небо») и ее брутальный супруг Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Мама!»), а также менее известные российскому зрителю актеры Барбара Ленни («Невидимый гость», «Кожа, в которой я живу»), Рикардо Дарин(«Дикие истории», «Икс-Икс-Игрек») и Хайме Лорэнте («Бумажный дом») - собрался вместе под руководством уже опытного в создании душераздирающих драм режиссера Асгара Фархади («История Элли», «Секреты прошлого») для создания этой картины. И неудивительно - задача перед кастом стоит непростая.



Фильм рассказывает историю о сложностях семейной жизни, но речь идет вовсе не о брачных проблемах, а о семье в более широком смысле. Каролина родилась и выросла в Испании, но затем покинула отчий дом и осела в Буэнос-Айресе, встретила свою любовь, вышла замуж, родила детей. Казалось бы, перед зрителем история обыденного счастья простой семьи. Но радужная картина наполняется темными красками, когда Каролина с мужем и детьми вынуждена вернуться в родной город и столкнуться со всем, что оставила в далеком прошлом. Воссоединение с малой родиной для девушки наполняется неприятными происшествиями и еще более неприятными открытиями - секреты прошлого больше не хотят оставаться секретами.