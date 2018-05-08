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Лабиринты прошлого Лабиринты прошлого
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Лабиринты прошлого, 2018

2018 / Испания / Франция / Италия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Напряженная драма иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Весь цвет испанского кинематографа - Пенелопа Крус («Все о моей матери», «Ванильное небо») и ее брутальный супруг Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Мама!»), а также менее известные российскому зрителю актеры Барбара Ленни («Невидимый гость», «Кожа, в которой я живу»), Рикардо Дарин(«Дикие истории», «Икс-Икс-Игрек») и Хайме Лорэнте («Бумажный дом») - собрался вместе под руководством уже опытного в создании душераздирающих драм режиссера Асгара Фархади («История Элли», «Секреты прошлого») для создания этой картины. И неудивительно - задача перед кастом стоит непростая. 

Фильм рассказывает историю о сложностях семейной жизни, но речь идет вовсе не о брачных проблемах, а о семье в более широком смысле. Каролина родилась и выросла в Испании, но затем покинула отчий дом и  осела в Буэнос-Айресе, встретила свою любовь, вышла замуж, родила детей. Казалось бы, перед зрителем история обыденного счастья простой семьи. Но радужная картина наполняется темными красками, когда Каролина с мужем и детьми вынуждена вернуться в родной город и столкнуться со всем, что оставила в далеком прошлом. Воссоединение с малой родиной для девушки наполняется неприятными происшествиями и еще более неприятными открытиями - секреты прошлого больше не хотят оставаться секретами. 

- Пенелопа Крус и Хавьер Бардем являюся супругами и в реальной жизни

- «Лабиринты прошлого» - первая картина иранского режиссера Асгара Фархади на испанском языке

- Фильм открывает программу Каннского фестиваля 

- Асгар Фархади стал и режиссером, и сценаристом ленты

Испания, свадьба, друзья. Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 февраля 2019
Премьера онлайн 29 июля 2019
Премьера в мире 8 мая 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Асгар Фархади
Асгар Фархади
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Барбара Ленни
Барбара Ленни
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лабиринты прошлого 3 постера
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Лабиринты прошлого
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Иранский режиссёр Асгар Фархади, известный по фильмам «Развод Надера и Симин» и «Коммивояжёр», привёз в этом году на Каннский кинофестиваль свою новую работу «Все знают», ставшую фильмом открытия. Уже не впервые постановщик снимает за пределами родной страны – в этот раз местом действия стала Испания, а главные роли исполнили супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус. Мировые кинокритики с прохладой отзываются о картине, а мы попытаемся понять, почему ей…
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