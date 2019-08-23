Группа студентов ищет новых впечатлений в канун Хэллоуина. Молодые люди отправляются за город, чтобы на себе испытать ужасы нового аттракциона «Комнаты страха». Создатели обещают воплотить в жизнь самые страшные кошмары участников. Но вскоре друзья осознают, что аттракцион живет собственной жизнью. И все ужасы, которые ждут здесь, вполне реальны. А, значит, их жизням грозит смертельная опасность.
На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что это вовсе не место для игр, что под масками клоунов – не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь - настоящие герои хоррора и должны разгадать природу зла, чтобы выжить.