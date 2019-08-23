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Они Они
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The Haunt

Они, 2019

2019 / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Разгадай природу зла, чтобы выжить!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа студентов ищет новых впечатлений в канун Хэллоуина. Молодые люди отправляются за город, чтобы на себе испытать ужасы нового аттракциона «Комнаты страха». Создатели обещают воплотить в жизнь самые страшные кошмары участников. Но вскоре друзья осознают, что аттракцион живет собственной жизнью. И все ужасы, которые ждут здесь, вполне реальны. А, значит, их жизням грозит смертельная опасность.

  • В оригинале название переводится, как «Преследователи» или «Преследование».
  • Сценарий к фильму написали Скотт Бек и Брайан Вудс, которые стали режиссерами проекта. Одновременно они создавали сюжет к ленте «Тихое место». Позднее сценаристы признавались, что не надеялись на то, что хоть одна из этих картин будет снята.
  • Съемки велись в штате Кентукки, в Форт-Томас.
  • Во время работы съемочной группы у кампуса местный житель получил ножевое ранение. Полиция открыла огонь, а съемки пришлось приостановить.
  • В эпизоде, где проверяли телефоны персонажей перед тем как их уничтожить, на экранах разные даты. Например, на одном указано, что это понедельник, 20 ноября. А на остальных указана верная дата Хэллоуина – 1 ноября.

На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что это вовсе не место для игр, что под масками клоунов – не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь - настоящие герои хоррора и должны разгадать природу зла, чтобы выжить.

 

6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 18 октября 2019
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Скотт Бек
Скотт Бек
В ролях
Кэти Стивенс
Кэти Стивенс
Уилл Бриттейн
Уилл Бриттейн
Лорин Алиса МакКлейн
Лорин Алиса МакКлейн
Эндрю Колдуэлл
Эндрю Колдуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Они 5 постеров
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Они
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Наша рецензия
Забудьте про «Тихое место»: новый фильм Скотта Бека и Брайана Вудса совсем не похож на концептуальный хоррор Джона Красински. Бек и Вудс, которые вместе с Джоном писали сценарий прошлогоднего хита, в своих режиссёрских работах постоянно меняют направление. На их счету found footage в лесу «Ночной огонёк» (2015), мистический ТВ-триллер «Распространение» (2012) и микро-бюджетный нео-вестерн The Bride Wore Blood (2006). Вот и в новом фильме дуэт ставит новую…
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Евгений Ганин 18 октября 2019, 07:33
Фильм хороший. Но не смотрите ру трейлер. Или смотрите без звука. Наши надмозги, в своем прреводе, добавили 90% анотации к какому-то существующему… Читать дальше…
rafik.ivanov.85 17 октября 2019, 05:46
Полная чушь ! Не интересный ! Дешевый фильм !
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17 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Придумайте что-нибудь новое»: сценаристы «Тихого места» отказались присоединиться к «Звездным войнам» Не все разделяют мысль, что популярные франшизы нужно «доить» без остатка. Скотт Бек и Брайан Вудс почти открытым текстом упрекнули в этом Lucasfilm.
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12 сентября 2019 15:37
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