На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что это вовсе не место для игр, что под масками клоунов – не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь - настоящие герои хоррора и должны разгадать природу зла, чтобы выжить.