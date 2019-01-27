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Мы — маленькие зомби
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Wî â Ritoru Zonbîzu

Мы — маленькие зомби, 2019

2019 / Япония
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10 голосов
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О фильме

К моменту, когда четверо юных сирот впервые встречаются, тела их родителей уже стремительно превращаются в прах, тая, как пармезан на тарелке со спагетти болоньезе. Дымоход крематория выпускает пепел в небо, и вместе с ним исчезает всё то, что Хикари, Икуко, Иси и Такэмура знали до сих пор. Но отсутствие родителей также означает, что нет больше школы, уроков каратэ или фортепиано. Новая жизнь, уровень первый: вызволить игровую приставку, старую электрогитару и обугленную сковороду из их прежних домов. Этого вполне достаточно, чтобы создать группу и завоевать мир. В любом случае, реальность слишком глупа, чтобы тратить время на слезы. Трагедия, комедия, музыка, социальная критика и подростковая тревожность захлестнут вас с головой в этом эксцентричном кинематографическом цунами. Энергичный полнометражный дебют арт-директора агентства Dentsu Макото Нагахиса сразил своей оригинальностью и честностью жюри многочисленных фестивалей. Превратив драматическую историю в 8-битную игру, позвав на эпизодическую роль Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж», «Вавилон») и сумев отразить чаяния обычных японских подростков, Нагахиса приоткрыл мир современной Японии не только для локального зрителя, но и для всего мира.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 ноября 2019
Премьера онлайн 5 февраля 2020
Премьера в мире 27 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Макото Нагахиса
В ролях
Кэйта Ниномия
Сатоси Мидзуно
Мондо Окумура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мы — маленькие зомби 2 постера
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