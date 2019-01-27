Мы — маленькие зомби, 2019

К моменту, когда четверо юных сирот впервые встречаются, тела их родителей уже стремительно превращаются в прах, тая, как пармезан на тарелке со спагетти болоньезе. Дымоход крематория выпускает пепел в небо, и вместе с ним исчезает всё то, что Хикари, Икуко, Иси и Такэмура знали до сих пор. Но отсутствие родителей также означает, что нет больше школы, уроков каратэ или фортепиано. Новая жизнь, уровень первый: вызволить игровую приставку, старую электрогитару и обугленную сковороду из их прежних домов. Этого вполне достаточно, чтобы создать группу и завоевать мир. В любом случае, реальность слишком глупа, чтобы тратить время на слезы. Трагедия, комедия, музыка, социальная критика и подростковая тревожность захлестнут вас с головой в этом эксцентричном кинематографическом цунами. Энергичный полнометражный дебют арт-директора агентства Dentsu Макото Нагахиса сразил своей оригинальностью и честностью жюри многочисленных фестивалей. Превратив драматическую историю в 8-битную игру, позвав на эпизодическую роль Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж», «Вавилон») и сумев отразить чаяния обычных японских подростков, Нагахиса приоткрыл мир современной Японии не только для локального зрителя, но и для всего мира.