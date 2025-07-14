«Не хуже “Властелина колец”»: хитовую «Этерну» на Западе оценили совсем не так, как в России — иностранцы поняли фэнтези по-своему

Зарубежные киноманы пришли к выводу, что сперва лучше прочитать оригинальный книжный цикл.

Российский сериал «Этерна» еще не успел толком раскрыть все карты, но уже вызывает бурные обсуждения даже за пределами России. На «КиноПоиске» у шоу приличный рейтинг 7,5 — зрителей впечатлил размах: костюмы, замки, натурные съемки и масштаб дворцовых интриг на фоне надвигающегося конца света. А вот на западных агрегаторах сериал стартовал куда скромнее.

На IMDb у «Этерны» — всего 6,4, и по единственному посту о сериале на Reddit становится понятно, почему проекту не спешат петь дифирамбы.

«Выглядит не хуже “Властелина колец” от Amazon, но в остальном все сильно ниже среднего», — настаивает автор поста, признаваясь, что нашел «Этерну» случайно, в попытке залечить тоску по «Игре престолов».

Но на визуале восторги заканчиваются. По мнению иностранца, сериал выглядит шикарно, но перегружен персонажами и деталями:

«Такое ощущение, что это снимали только для тех, кто читал книгу — всем остальным вообще ничего не понятно».

Действительно, новичкам во вселенной Камши непросто: героев слишком много, интриги скачут между прошлым и настоящим, сюжет то топчется на месте, то рвется вперед без объяснений.

Пишут и про то, что «Этерна» якобы черпает вдохновение у всего подряд:

«Тут кусочек “Игры престолов”, тут щепотка “Гарри Поттера”, а местами вдруг проскакивают нотки “Колеса времени”».

При этом даже скептики готовы дать сериалу шанс — потенциал у него заметный.

«Досмотрю сезон до конца, вдруг разгонится. Но пока, честно говоря, кроме бюджета хвалить почти нечего», — подытожил один из зрителей.

Для российских фанатов «Этерна» — долгожданная экранизация любимой Камши. Для иностранцев — дорогая, но пока непонятная и сумбурная сказка. Сможет ли сериал зацепить зрителя дальше — покажут следующие эпизоды. Держим кулачки.

Ранее мы писали: «Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»