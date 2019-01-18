Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель «Маскарад» Отель «Маскарад»
Киноафиша Фильмы Отель «Маскарад»
Masukaredo hoteru

Отель «Маскарад», 2019

2019 / Япония
6.3 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

-  Адаптация первой книги серии «Маскарад» Кэйго Хигасино, где детектив притворяется сотрудником отеля, чтобы раскрыть серию мистических убийств.

Один за другим следуют три убийства, на месте совершения которых полиция обнаруживает странные числа. Детектив Косукэ Нитта считает, что эти цифры указывают на место, где должна произойти следующая трагедия. Он настаивает на том, что отель Cortecia в Токио должен быть под пристальным вниманием полиции, а сам уговаривает администратора отеля Ямагиси помочь ему в раскрытии дела.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 декабря 2019
Премьера онлайн 1 октября 2019
Премьера в мире 18 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Масаюки Судзуки
В ролях
Такуя Кимура
Такуя Кимура
Масами Нагасава
Масами Нагасава
Ацуко Маэда
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отель «Маскарад» 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши