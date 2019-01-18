Отель «Маскарад», 2019

Один за другим следуют три убийства, на месте совершения которых полиция обнаруживает странные числа. Детектив Косукэ Нитта считает, что эти цифры указывают на место, где должна произойти следующая трагедия. Он настаивает на том, что отель Cortecia в Токио должен быть под пристальным вниманием полиции, а сам уговаривает администратора отеля Ямагиси помочь ему в раскрытии дела.