Ничего себе каникулы!, 2018

Независимая и свободолюбивая Марион не представляет свою жизнь без Tinder. Знакомства в приложении практически стали для нее рутинным делом, и она не особо разборчива в партнерах. Бен, напротив, не имеет опыта в знакомствах в интернете и предпочитает рутины другого толка — рабочую. Но однажды судьба все же сводит их вместе в роковом Tinder, и они тут же влюбляются друг в друга. Однако, отправившись в совместный отпуск дикарями в Болгарию, Марион и Бен начинают понимать, что их представления об идеальном отдыхе совершенно отличаются друг от друга.

Режиссером французской романтической комедии «Так себе каникулы!» выступил дебютант Патрик Кассир. В главных ролях снялись достаточно известные у себя на родине актеры Джонатан Коэн и Камиль Шаму, которые образуют на экране очень трогательную и смешную пару.