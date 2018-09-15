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Ничего себе каникулы! Ничего себе каникулы!
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Premières vacances / Our happy holiday

Ничего себе каникулы!, 2018

2018 / Франция
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Первый совместный отдых совершенно не похожих друг на друга влюбленных
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Независимая и свободолюбивая Марион не представляет свою жизнь без Tinder. Знакомства в приложении практически стали для нее рутинным делом, и она не особо разборчива в партнерах. Бен, напротив, не имеет опыта в знакомствах в интернете и предпочитает рутины другого толка — рабочую. Но однажды судьба все же сводит их вместе в роковом Tinder, и они тут же влюбляются друг в друга. Однако, отправившись в совместный отпуск дикарями в Болгарию, Марион и Бен начинают понимать, что их представления об идеальном отдыхе совершенно отличаются друг от друга.

Режиссером французской романтической комедии «Так себе каникулы!» выступил дебютант Патрик Кассир. В главных ролях снялись достаточно известные у себя на родине актеры Джонатан Коэн и Камиль Шаму, которые образуют на экране очень трогательную и смешную пару.

- Исполнительница главной роли Камиль Шаму и режиссер Патрик Кассир в жизни являются парой, и Камиль помогала Патрику в написании сценария.

- До того, как снять свой режиссерский дебют, Патрик Кассир занимался производством музыкальных клипов и рекламных роликов. В 2010 году он даже получил Золотого Льва, который является одной из главных наград в мире рекламы.

- Патрик Кассир, Камиль Шаму и художник-постановщик Саманта Гордовски два месяца путешествовали по Болгарии, чтобы найти наиболее естественные места съемок.

- В фильме «Ничего себе каникулы!» много импровизации, так как режиссер хотел, чтобы картина была максимально реалистичной.

Марион — развязная и свободная, ей за тридцать, она самодостаточна и не слишком разборчива в связях. Знакомиться с парнями в Tinder для нее привычное дело. Бен — серьезный мужчина, слово «рутина» ему хорошо знакомо, и он не слишком опытен в плане знакомств по интернету. Возраст, город Париж и приложение Tinder в телефонах — больше ничего общего между ними нет. Но происходит Match, и эти двое влюбляются друг в друга на первом же свидании. Обезумев от спонтанной радости, они тут же решают отправиться в совместный отпуск. В Болгарию. Дикарями. Как скоро они обнаружат, что их представления об идеальных каникулах, мягко говоря, не совпадают?

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 января 2019
Премьера в мире 15 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Патрик Кассир
В ролях
Джонатан Коэн
Джонатан Коэн
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Саги Альперин
Саги Альперин
Амир Бар-Лев
Амир Бар-Лев
Александр Алексеев
Александр Алексеев
Все актеры и съемочная группа
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Ничего себе каникулы! смотреть онлайн

Ничего себе каникулы!
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дмитрий Сарайкин 23 января 2019, 20:27
Фильм многоголосый, ходил в Каро, дико не рекомендую
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