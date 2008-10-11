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За гениальной вечеринкой За гениальной вечеринкой
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Genius Party Beyond

За гениальной вечеринкой, 2008

2008 / Япония
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О фильме

«Гала» / Gala, режиссер Махиро Маэда «Мундрайв» / Moondrive, режиссер Кадзуто Накадзава «Щеночек Гавгав» / "Wanwa" the Doggy, режиссер Синъя Охира «Тупик» / Tojin Kit, режиссер Тацуюки Танака «Бомба измерения» / Dimension Bomb, режиссер Кодзи Моримото Продолжение мультипликационной вечеринки в японском стиле от Studio 4C. Вы словно окунаетесь в чьи то сны, где реальное переплетается с воображением, а анализ прошедшего предсказывает будущее, где вы за чем то гонитесь и вдруг от кого то бежите, когда искренняя радость мгновенно и стремительно сменяется страхом… Присмотритесь, может это как раз ваши сны… Путешествие в сновидения за гранью фантазии начинается!

7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 декабря 2019
Премьера в мире 11 октября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Масахиро Маеда
В ролях
Арата Фурута
Акико Судзуки
Сёко Такада
Урара Такано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма За гениальной вечеринкой 2 постера
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За гениальной вечеринкой
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