За гениальной вечеринкой, 2008

«Гала» / Gala, режиссер Махиро Маэда «Мундрайв» / Moondrive, режиссер Кадзуто Накадзава «Щеночек Гавгав» / "Wanwa" the Doggy, режиссер Синъя Охира «Тупик» / Tojin Kit, режиссер Тацуюки Танака «Бомба измерения» / Dimension Bomb, режиссер Кодзи Моримото Продолжение мультипликационной вечеринки в японском стиле от Studio 4C. Вы словно окунаетесь в чьи то сны, где реальное переплетается с воображением, а анализ прошедшего предсказывает будущее, где вы за чем то гонитесь и вдруг от кого то бежите, когда искренняя радость мгновенно и стремительно сменяется страхом… Присмотритесь, может это как раз ваши сны… Путешествие в сновидения за гранью фантазии начинается!