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Угоняя лошадей Угоняя лошадей
Киноафиша Фильмы Угоняя лошадей
Ut og stjæle hester / Out Stealing Horses

Угоняя лошадей, 2019

2019 / Норвегия / Швеция / Дания
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Главный герой предается воспоминаниям о своем прошлом.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Угоняя лошадей», снятый по одноименной книге Пера Петтерсона, впервые показали в конкурсной программе 69-го Берлинского кинофестиваля. Режиссером картины, как и сосценаристом, стал норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд, известный по фильмам «Снеугоуборщик» и «Дурацкое дело нехитрое». Главную роль исполнил Александр Скарсгард, знакомый зрителю не только по европейскому кино, но и по ряду голливудских блокбастеров.

Картина рассказывает о персонажа по имени Тронд Сандер, который уезжает из большого города в деревню и начинает придаваться воспоминаниям о юности. Этому способствует встреча Тронда с одним своим старым знакомым. В итоге мужчине приходится пройти через множество как приятных, так и очень грустных и серьезных воспоминаний о своем прошлом.

- Премьера фильма прошла на Берлинале 2019.

- Лента получила приз Серебряный Медведь за выдающиеся художественные достижения.

- Фильм снят по книге Пера Петтерсона.

Накануне прихода нового тысячелетия Тронд Сандер уезжает из Осло в деревню. Год подходит к концу, одиночество непреодолимо. И лишь призраки прошлого настигают Тронда с всё большей уверенностью. Но однажды Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться воспоминаниями в юношество. Туда, где яркие краски лета и грациозные дикие лошади были декорациями первому страшному опыту познания чужой смерти. Туда, где радость переплеталась с предательством и разочарованием. Туда, откуда берут начало личные трагедии и самые счастливые моменты в жизни.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 9 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ханс Петтер Муланд
Ханс Петтер Муланд
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман
Даница Чурчич
Даница Чурчич
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Угоняя лошадей 3 постера
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Наша рецензия
Хмурый немногословный мужчина Тронд Сандер (Стеллан Скарсгард) уезжает в норвежскую глубинку ― вот-вот начнется второе тысячелетие, но никакого чуда не предвидится. Он травмирован смертью своей жены, которая скончалась в автомобильной аварии несколько лет назад. Серые будни Тронд коротает, почитывая Диккенса, пока в одну бессонную ночь не столкнется с соседом Ларсом (Бьерн Флоберг). Внезапно оказывается, что они знакомы с самого детства, но не виделись почти полвека. Эта встреча отправит Тронда…
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