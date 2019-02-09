Угоняя лошадей, 2019

Фильм «Угоняя лошадей», снятый по одноименной книге Пера Петтерсона, впервые показали в конкурсной программе 69-го Берлинского кинофестиваля. Режиссером картины, как и сосценаристом, стал норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд, известный по фильмам «Снеугоуборщик» и «Дурацкое дело нехитрое». Главную роль исполнил Александр Скарсгард, знакомый зрителю не только по европейскому кино, но и по ряду голливудских блокбастеров.

Картина рассказывает о персонажа по имени Тронд Сандер, который уезжает из большого города в деревню и начинает придаваться воспоминаниям о юности. Этому способствует встреча Тронда с одним своим старым знакомым. В итоге мужчине приходится пройти через множество как приятных, так и очень грустных и серьезных воспоминаний о своем прошлом.