Гив ми либерти, 2019

Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивале в Санденсе, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съемки и трогательное безумие под музыку Bon Iver. Лорен Лоло Спенсер, Крис Галаст, Максим Стоянов, снимавшийся в фильме «Пиковая дама: Черный обряд» и Дарья Екамасова.
Молодой водитель микроавтобуса из американского города Милуоки Вик переживает тяжелый день, когда ему приходится везти на поминки компанию русских эмигрантов. Путешествие с непредсказуемыми пассажирами выходит из-под его контроля.
В какой-то момент считалось, что Дональд Сазерленд сыграет дедушку Вика. Но в конечном итоге от этой идеи отказались, поскольку он не говорил по-русски, и создатели фильма решили выбрать местных актеров.
Бойкая абсурдная комедия о трех поколениях русской эмиграции, о мелких аферистах и обаятельных маргиналах, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки
Картина показывает один день из жизни Вика (Виктора) - молодого водителя такси для инвалидов и сына русских… Читать дальше…