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Гив ми либерти, 2019

2019 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивале в Санденсе, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съемки и трогательное безумие под музыку Bon Iver. Лорен Лоло Спенсер, Крис Галаст, Максим Стоянов, снимавшийся в фильме «Пиковая дама: Черный обряд» и Дарья Екамасова.

Молодой водитель микроавтобуса из американского города Милуоки Вик переживает тяжелый день, когда ему приходится везти на поминки компанию русских эмигрантов. Путешествие с непредсказуемыми пассажирами выходит из-под его контроля.

В какой-то момент считалось, что Дональд Сазерленд сыграет дедушку Вика. Но в конечном итоге от этой идеи отказались, поскольку он не говорил по-русски, и создатели фильма решили выбрать местных актеров.

Бойкая абсурдная комедия о трех поколениях русской эмиграции, о мелких аферистах и обаятельных маргиналах, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 августа 2019
Премьера онлайн 21 мая 2020
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Кирилл Михановский
Кирилл Михановский
В ролях
Лорен
Лорен "Лоло" Спенсер
Крис Галуст
Крис Галуст
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Зоя Махлина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гив ми либерти 2 постера
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«Когда я был в твоем возрасте, у меня было много амбиций. Почему их нет у тебя?» Этот вопрос главному герою Вику (Крис Галуст) задает чернокожий мужчина, прикованный к постели. Вик, выходец из семьи русских эмигрантов, работает в компании, которая занимается транспортировкой людей с ограниченными возможностями. Очередное утро выдалось для него тяжелым. Родной дед пытался приготовить курицу, но вместо этого чуть не спалил квартиру, престарелые соседи потребовали доставить их на…
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nopilot 1 августа 2019, 18:45
Беспросветлое будущее иммигранта
Картина показывает один день из жизни Вика (Виктора) - молодого водителя такси для инвалидов и сына русских… Читать дальше…
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15 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с Кириллом Михановским о фильме «Гив ми либерти» Кирилл Михановский о непереводимом названии своего фильма, гениальном актёре Максиме Стоянове и недовлатовских русских иммигрантах в США.
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2 августа 2019 14:00
Что покажут в Каннах программы «Неделя критики» и «Двухнедельник режиссёров» Стали известны фильмы, вошедшие в две параллельные программы Каннского кинофестиваля. Среди них  «Виварий» с Джесси Айзенбергом, «Маяк» с Робертом Паттинсоном, а также новые фильмы Роберта Родригеса, Луки Гуаданьино и Такаси Миике.
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23 апреля 2019 14:07
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