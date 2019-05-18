Гив ми либерти, 2019

Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивале в Санденсе, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съемки и трогательное безумие под музыку Bon Iver. Лорен Лоло Спенсер, Крис Галаст, Максим Стоянов, снимавшийся в фильме «Пиковая дама: Черный обряд» и Дарья Екамасова.

Молодой водитель микроавтобуса из американского города Милуоки Вик переживает тяжелый день, когда ему приходится везти на поминки компанию русских эмигрантов. Путешествие с непредсказуемыми пассажирами выходит из-под его контроля.