Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Царь зверей Царь зверей
Киноафиша Фильмы Царь зверей
The Donkey King

Царь зверей, 2019

2019 / Пакистан
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм учит зрителей мечтать и верить в то, что самые смелые фантазии однажды воплотятся в жизнь. Главный герой – осел по имени Мангу – настоящий оптимист. И вот однажды судьба дает ему шанс прославиться. На носу выборы нового правителя, и Мангу – один из главных претендентов. Второй – принц, которого народ на дух не переносит. Победа практически в кармане у осла, но много ли он знает о том, как нужно править целой страной?

  • С языка оригинала название переводится как «Король ослов»
  • Мультфильм был переведен на несколько языков, в том числе испанский, баскский и каталонский.
  • Это первая лента производства Пакистана, которую показывали в Испании, а также в Южной Корее.
  • В России картина вышла под слоганом «За осла ответишь!».
  • Режиссер признавался, что желание снять этот мультфильм у него появилось еще в 2003 году. Однако к производству он смог приступить только через 10 лет. Кроме того, ему пришлось сделать перерыв, чтобы начать работу над анимационным сериалом «Командир охраны». В итоге он приобрел невероятную популярность в Пакистане.
  • Когда лента вышла в прокат, она напоминала о том, что на выборах победил простой игрок в крикет Имран Хан. Он стал премьер-министром страны.

«Если ты родился ослом, то не обязательно всю жизнь жить как осел. Мечтай, и твои мечты осуществятся». Получив такое напутствие от отца, осел по имени Мангу с оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действительно улыбается удача. В стране грядут выборы нового правителя. По невероятному стечению обстоятельств, претендентов на трон всего двое: он и избалованный принц, которого народ терпеть не может. Казалось бы, дело в шляпе, а корона на голове у ослика! Но сможет ли простой осел из бедной семьи стать царем зверей? Ведь речи произносить его никто не учил, а всё, чем он управлял — это утюг и доска для стирки белья!

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 9 января 2020
Премьера в мире 13 октября 2018
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Азиз Джиндани
В ролях
Афзал Кхан
Хина Дильпазир
Гулам Мохиуддин
Все актеры и съемочная группа
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про животных Фильмы про животных
Постер мультфильма Царь зверей 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В мире животных законы простые. Если ты родился в семье прачек, то всю жизнь будешь полоскать чужое исподнее. Будь ты енот или обычный парнокопытный ослик. Единственный способ переехать из трущоб во дворец и жить без забот — победить в игре «Как стать миллионером», но для ослика Мангу судьба приготовила уникальный шанс. Когда Король Лев, устав от власти, решил уйти на покой, передав престол и полномочия сыну-балбесу, звериный народ вышел протестовать. Болтливый осёл тоже был в…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши