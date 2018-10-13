Царь зверей, 2019

«Если ты родился ослом, то не обязательно всю жизнь жить как осел. Мечтай, и твои мечты осуществятся». Получив такое напутствие от отца, осел по имени Мангу с оптимизмом смотрит на жизнь. И однажды ему действительно улыбается удача. В стране грядут выборы нового правителя. По невероятному стечению обстоятельств, претендентов на трон всего двое: он и избалованный принц, которого народ терпеть не может. Казалось бы, дело в шляпе, а корона на голове у ослика! Но сможет ли простой осел из бедной семьи стать царем зверей? Ведь речи произносить его никто не учил, а всё, чем он управлял — это утюг и доска для стирки белья!