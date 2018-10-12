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Темное зеркало Темное зеркало
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Темное зеркало, 2018

2018 / США
7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Главная героиня находит в зеркале своего темного близнеца
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета фильма «Темное зеркало» окажется 18-летняя студентка Мария, которая не может ужиться как с собственными родителями, так и с одноклассниками. Единственным ее спасением становится отражение в зеркале, которому она открывает все, что скрывает внутри. И однажды этот воображаемый темный близнец Марии, поменявшись с ней местами, начинает осуществлять все ее самые потаенные желания.

Режиссером картины выступил малоизвестный Асаф Бернштейн, на счету которого лишь одна полнометражная работа — «Долг». Одну из главных ролей в картине «Темное зеркало» сыграл известный британский актер Джейсон Айзекс, известный как Люциус Малфой из «Гарри Поттера». Если вы соскучились по триллерам с необычным сюжетом, то этот фильм вам отлично подойдет.

- «Темное зеркало» — первый полнометражный фильм режиссера Асафа Бернштейна за последние 11 лет.

- Асаф Бернштейн является одновременно режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Темное зеркало».

18-летняя студентка старших классов Мария нелюбима родителями и отвергнута сверстниками. Будучи изгоем, она доверяет все свои секреты и переживания своему отражению в зеркале, своему воображаемому злому близнецу, который поддерживает, поощряет и знает все ее тайны. Однажды она меняется местами со своим двойником, который начинает воплощать самые дикие и необузданные желания.

7.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 12 октября 2018
Премьера в мире 12 октября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Асаф Бернштейн
Асаф Бернштейн
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Индиа Айсли
Индиа Айсли
Харрисон Гилбертсон
Харрисон Гилбертсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темное зеркало 3 постера
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Темное зеркало смотреть онлайн

Темное зеркало
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Евгений Стешенко 14 января 2019, 02:47
Фильм просто пушка! Отличный триллер, рекомендую! Игра актеров на высоте! И снят отлично.
ogladina.yulia 6 января 2019, 22:54
Какой бред!!! Не тратьте деньги напрасно на этот фильм! Уже есть в инете.
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