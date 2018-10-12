Темное зеркало, 2018

В центре сюжета фильма «Темное зеркало» окажется 18-летняя студентка Мария, которая не может ужиться как с собственными родителями, так и с одноклассниками. Единственным ее спасением становится отражение в зеркале, которому она открывает все, что скрывает внутри. И однажды этот воображаемый темный близнец Марии, поменявшись с ней местами, начинает осуществлять все ее самые потаенные желания.

Режиссером картины выступил малоизвестный Асаф Бернштейн, на счету которого лишь одна полнометражная работа — «Долг». Одну из главных ролей в картине «Темное зеркало» сыграл известный британский актер Джейсон Айзекс, известный как Люциус Малфой из «Гарри Поттера». Если вы соскучились по триллерам с необычным сюжетом, то этот фильм вам отлично подойдет.