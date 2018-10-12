Темное зеркало, 2018

В центре сюжета фильма «Темное зеркало» окажется 18-летняя студентка Мария, которая не может ужиться как с собственными родителями, так и с одноклассниками. Единственным ее спасением становится отражение в зеркале, которому она открывает все, что скрывает внутри. И однажды этот воображаемый темный близнец Марии, поменявшись с ней местами, начинает осуществлять все ее самые потаенные желания.
Режиссером картины выступил малоизвестный Асаф Бернштейн, на счету которого лишь одна полнометражная работа — «Долг». Одну из главных ролей в картине «Темное зеркало» сыграл известный британский актер Джейсон Айзекс, известный как Люциус Малфой из «Гарри Поттера». Если вы соскучились по триллерам с необычным сюжетом, то этот фильм вам отлично подойдет.
- «Темное зеркало» — первый полнометражный фильм режиссера Асафа Бернштейна за последние 11 лет.
- Асаф Бернштейн является одновременно режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Темное зеркало».
18-летняя студентка старших классов Мария нелюбима родителями и отвергнута сверстниками. Будучи изгоем, она доверяет все свои секреты и переживания своему отражению в зеркале, своему воображаемому злому близнецу, который поддерживает, поощряет и знает все ее тайны. Однажды она меняется местами со своим двойником, который начинает воплощать самые дикие и необузданные желания.