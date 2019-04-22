Воскресенье, 2019

Криминальная драма Светланы Проскуриной («Перемирие», «Лучшее время года»). Главные роли в фильме сыграли Алексей Вертков – Хома Брут из трилогии «Гоголь», Александра Ребенок («Мертвое озеро»), Вера Алентова («Москва слезам не верит») и Владимир Ильин («Время первых»).
Провинциальный чиновник получает анонимную записку, которая предупреждает его о скорой смерти. Мужчина не придает посланию никакого значения и ведет себя как обычно, вплоть до ближайшего воскресенья, когда его жизнь переворачивается с ног на голову.
Владимир Ильин и Александра Ребенок уже снимались вместе в сериале «Операция «Сатана»».
На создание фильма Светлану Проскурину вдохновил роман Льва Толстого «Воскресение».
Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.