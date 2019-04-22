Воскресенье, 2019

Наша рецензия

Чиновник Дмитрий Иванович Терехов собирается привычно провести выходной день. Немного рабочей рутины, обязательный и страшно скучный визит на ужин к друзьям. Если все грамотно спланировать, впрочем, как и всегда у Дмитрия Ивановича — может быть, даже найдется время на встречу с любовницей. Но, как водится, не долго предстоит ждать череду внезапных и тревожащих привычный распорядок дня событий. Сначала попытка самоубийства любовницы Инны, которой до ужаса надоело колесо вранья под носом у…