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Воскресенье, 2019

2019 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальная драма Светланы Проскуриной («Перемирие», «Лучшее время года»). Главные роли в фильме сыграли Алексей Вертков – Хома Брут из трилогии «Гоголь», Александра Ребенок («Мертвое озеро»), Вера Алентова («Москва слезам не верит») и Владимир Ильин («Время первых»).

Провинциальный чиновник получает анонимную записку, которая предупреждает его о скорой смерти. Мужчина не придает посланию никакого значения и ведет себя как обычно, вплоть до ближайшего воскресенья, когда его жизнь переворачивается с ног на голову.

Владимир Ильин и Александра Ребенок уже снимались вместе в сериале «Операция «Сатана»».

На создание фильма Светлану Проскурину вдохновил роман Льва Толстого «Воскресение».

Известный чиновник из мэрии провинциального российского города получает записку: «Скоро умрешь». Не придав этому значения, он готовится провести очередное воскресенье по намеченному графику — семейные вопросы, личное, работа, разное… Но это воскресенье пройдёт по-другому. С утра оно покатится с горы, сметая по пути все планы, внешнее благополучие, и, возможно, жизнь.

5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 сентября 2019
Премьера онлайн 17 октября 2019
Премьера в мире 22 апреля 2019
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Светлана Проскурина
Светлана Проскурина
В ролях
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Вера Алентова
Вера Алентова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воскресенье 2 постера
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Чиновник Дмитрий Иванович Терехов собирается привычно провести выходной день. Немного рабочей рутины, обязательный и страшно скучный визит на ужин к друзьям. Если все грамотно спланировать, впрочем, как и всегда у Дмитрия Ивановича — может быть, даже найдется время на встречу с любовницей. Но, как водится, не долго предстоит ждать череду внезапных и тревожащих привычный распорядок дня событий. Сначала попытка самоубийства любовницы Инны, которой до ужаса надоело колесо вранья под носом у…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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23 апреля 2019 19:35
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