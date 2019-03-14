Пиковая дама. Зазеркалье, 2019

Казалось, что Пиковая Дама осталась в прошлом, но ее призрак вновь отправляется на охоту за новыми жертвами. Когда-то давно в интернате, расположенном в мрачном особняке, бесстрашные подростки отыскали зеркало с таинственными рисунками, с помощью которого провели старинный обряд. Они не ожидали, что это сработает и цена за исполнение их желаний будет такой высокой. Спустя много лет в доме поселилась юная вдова с ребенком, которому грозит опасность в лице Пиковой дамы.
В 2015 году в прокат вышел фильм ужасов «Пиковая дама: Черный обряд». Собрав неплохую кассу, картина получила свое продолжение под названием «Пиковая дама: Зазеркалье». Святослава Подгаевского на посту режиссера сменил сын известного российского актера — Александр Домогаров младший, для которого лента стала полнометражным дебютом.
- Съемки фильма «Пиковая дама: Зазеркалье» начались в мае 2018 года.
- «Это классический хоррор, который построен на вызове духов и последствиях этого. Прокатчиком картины стал ведущий в России дистрибьютор, который выбрал «Пиковую даму: Зазеркалье» в качестве своего первого фильма ужасов. У нас уже есть опыт в производстве фильмов ужасов, и мы знаем, как сделать его еще более коммерческим и востребованным», – говорит со-продюсер Дмитрий Литвинов.
- По словам создателей, «Пиковая дама: Зазеркалье» не является сиквелом и фильм можно спокойно смотреть, не видев первой части.
События фильма развернутся в старинном заброшенном особняке, где когда-то работал приют, в котором безумная женщина, прозванная после смерти Пиковой дамой, убивала сирот. По прошествии многих лет в здании поселяется молодая вдова со своим ребёнком: постепенно она понимает, что призрак Пиковой дамы грозит её сыну смертью – чтобы спасти его, женщине придётся вступить с ней в неравную схватку на её территории.