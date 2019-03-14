Пиковая дама. Зазеркалье, 2019

Казалось, что Пиковая Дама осталась в прошлом, но ее призрак вновь отправляется на охоту за новыми жертвами. Когда-то давно в интернате, расположенном в мрачном особняке, бесстрашные подростки отыскали зеркало с таинственными рисунками, с помощью которого провели старинный обряд. Они не ожидали, что это сработает и цена за исполнение их желаний будет такой высокой. Спустя много лет в доме поселилась юная вдова с ребенком, которому грозит опасность в лице Пиковой дамы.

В 2015 году в прокат вышел фильм ужасов «Пиковая дама: Черный обряд». Собрав неплохую кассу, картина получила свое продолжение под названием «Пиковая дама: Зазеркалье». Святослава Подгаевского на посту режиссера сменил сын известного российского актера — Александр Домогаров младший, для которого лента стала полнометражным дебютом.