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Пиковая дама. Зазеркалье Пиковая дама. Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Пиковая дама. Зазеркалье

Пиковая дама. Зазеркалье, 2019

2019 / Россия
6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Пиковая дама отправляется на охоту за новыми жертвами
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Причины посмотреть Факты О фильме

Казалось, что Пиковая Дама осталась в прошлом, но ее призрак вновь отправляется на охоту за новыми жертвами. Когда-то давно в интернате, расположенном в мрачном особняке, бесстрашные подростки отыскали зеркало с таинственными рисунками, с помощью которого провели старинный обряд. Они не ожидали, что это сработает и цена за исполнение их желаний будет такой высокой. Спустя много лет в доме поселилась юная вдова с ребенком, которому грозит опасность в лице Пиковой дамы.

В 2015 году в прокат вышел фильм ужасов «Пиковая дама: Черный обряд». Собрав неплохую кассу, картина получила свое продолжение под названием «Пиковая дама: Зазеркалье». Святослава Подгаевского на посту режиссера сменил сын известного российского актера — Александр Домогаров младший, для которого лента стала полнометражным дебютом.

- Съемки фильма «Пиковая дама: Зазеркалье» начались в мае 2018 года.

- «Это классический хоррор, который построен на вызове духов и последствиях этого. Прокатчиком картины стал ведущий в России дистрибьютор, который выбрал «Пиковую даму: Зазеркалье» в качестве своего первого фильма ужасов. У нас уже есть опыт в производстве фильмов ужасов, и мы знаем, как сделать его еще более коммерческим и востребованным», – говорит со-продюсер Дмитрий Литвинов.

- По словам создателей, «Пиковая дама: Зазеркалье» не является сиквелом и фильм можно спокойно смотреть, не видев первой части.

События фильма развернутся в старинном заброшенном особняке, где когда-то работал приют, в котором безумная женщина, прозванная после смерти Пиковой дамой, убивала сирот. По прошествии многих лет в здании поселяется молодая вдова со своим ребёнком: постепенно она понимает, что призрак Пиковой дамы грозит её сыну смертью – чтобы спасти его, женщине придётся вступить с ней в неравную схватку на её территории.

6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 марта 2019
Премьера в мире 14 марта 2019
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Александр Домогаров младший
Александр Домогаров младший
В ролях
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Даниил Муравьев-Изотов
Даниил Муравьев-Изотов
Владислав Коноплев
Владислав Коноплев
Эльвира Шилова
Эльвира Шилова
Клаудиа Бочар
Клаудиа Бочар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пиковая дама. Зазеркалье 2 постера
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Пиковая дама. Зазеркалье смотреть онлайн

Пиковая дама. Зазеркалье
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Сводные брат и сестра Артём (Даниил Муравьев-Изотов) и Оля (Ангелина Стречина) отвлекают сидящую за рулем маму пустячной ссорой. В результате их машина срывается с моста и падает в воду. Мать спасает детей ценой собственной жизни. Родной отец Артёма и отчим Оли (зрителям его почему-то так и не покажут) сплавляет сына и приёмную дочь в закрытую школу-интернат, расположенную в здании старинного особняка XIX века. Часть дома перекрыта на ремонт, и ученикам строго-настрого запрещают туда…
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Сеня Варсеев 16 марта 2019, 18:12
Банальный сюжет + скримеры - весь фильм.
Екатерина Серебрякова 17 марта 2019, 13:12
Пустят ли в 15 лет ?
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