The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London, 2019

«The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London», снятый режиссером Тимом Поупом, представит культовую группу в великолепном разрешении 4K. Аудиомикс 5.1 от Роберта Смита и Пола Коркетта дополнит это невероятно захватывающее концертное шоу. От «Lovesong» до «Lullaby», от «Boys Don't Cry» до «Burn», от «Fascination Street» до «Friday I’m In Love» — Роберт Смит, Саймон Гэллап, Джейсон Купер, Роджер О'Доннелл и Ривз Гэбрелс отправят зрителей в незабываемое путешествие во времени по своим лучшим хитам. Концерт получил широкое признание критиков, в том числе пять звезд от The Independent, назвавшей сет-лист «идеальным». В Rolling Stone отметили, что «выступления The Cure» обладают «уникальной силой», в то время как NME назвал их «эпичными», а The Metro присудила четыре звезды, заявив, что «свидетельство ценности The Cure заключается в объединении зрителей разных поколений»