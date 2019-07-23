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The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London
Киноафиша Фильмы The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London

The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

«The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London», снятый режиссером Тимом Поупом, представит культовую группу в великолепном разрешении 4K. Аудиомикс 5.1 от Роберта Смита и Пола Коркетта дополнит это невероятно захватывающее концертное шоу. От «Lovesong» до «Lullaby», от «Boys Don't Cry» до «Burn», от «Fascination Street» до «Friday I’m In Love» — Роберт Смит, Саймон Гэллап, Джейсон Купер, Роджер О'Доннелл и Ривз Гэбрелс отправят зрителей в незабываемое путешествие во времени по своим лучшим хитам. Концерт получил широкое признание критиков, в том числе пять звезд от The Independent, назвавшей сет-лист «идеальным». В Rolling Stone отметили, что «выступления The Cure» обладают «уникальной силой», в то время как NME назвал их «эпичными», а The Metro присудила четыре звезды, заявив, что «свидетельство ценности The Cure заключается в объединении зрителей разных поколений»

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Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Тим Поуп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна Пермякова 23 июля 2019, 14:57
Он идет в ограниченном прокате с с 11 июля 2019, просто далеко не во всех кинотеатрах
Элеонора Шарафиева 23 июля 2019, 14:35
Когда он выйдет на прокат?
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