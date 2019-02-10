Синонимы, 2019

Объединивший совершенно разных кинокритиков (и зрителей), фильм израильтянина Надава Лапида — энергичное размышление о сложностях адаптации в чужой стране и поиске синонима жизни в новом мире. Иоав (великолепный дебютант Том Мерсье) после службы в израильской армии уезжает в Париж, где теряет все вещи, но приобретает друзей, работу и новую идентичность. Теперь он резкий и наглый, как символ Франции петух. У Иоава больше нет желания говорить на иврите — он учит французский, бубня синонимы под ритм шагов по мостовым города. Очень бодрое кино с мощным эмоциональным зарядом. Местами смешное, местами сентиментальное, местами на разрыв аорты.
Премьера фильма режиссера израильского происхождения Надива Лапида состоялась ближе к завершению Берлинского фестиваля и мгновенно покорила критиков и зрителей. До этого постановщик уже приезжал в Берлин с короткометражной лентой «Почему?». Также именно он снял картину «Воспитательница», в американском ремейке которой снялась Мэгги Джилленхол в 2018 году.
- Фильм «Синонимы» взял сразу две награды Берлинского кинофестиваля: «Золотого медведя» и приз ФИПРЕССИ.
- Режиссер фильма Надив Лапид так же, как и главный герой, сбежал из родного Израиля во Францию.
- После прослушивания актера Тома Мерсье режиссер Надив Лапид так сильно был впечатлен его игрой, что отменил все следующие.
Только что демобилизовавшийся израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж, вселяется в чью-то брошенную и неотапливаемую квартиру и к утру оказывается голым человеком на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то похищает все его вещи, включая трусы и спальник. Потерявшего от переохлаждения сознание Йоава находят соседи — Эмиль, молодой клерк, воображающий себя писателем, и его подруга Каролина, академический музыкант, играющая на фаготе. Обогрев незнакомца, они одевают его с ног до головы в Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с рубашками, айфон и пачку евро. Йоав вселяется в новую квартиру размером с чулан, затыкает дырку в стене ворохом модных шмоток и принимается изживать в себе израильтянина.