Синонимы, 2019

Объединивший совершенно разных кинокритиков (и зрителей), фильм израильтянина Надава Лапида — энергичное размышление о сложностях адаптации в чужой стране и поиске синонима жизни в новом мире. Иоав (великолепный дебютант Том Мерсье) после службы в израильской армии уезжает в Париж, где теряет все вещи, но приобретает друзей, работу и новую идентичность. Теперь он резкий и наглый, как символ Франции петух. У Иоава больше нет желания говорить на иврите — он учит французский, бубня синонимы под ритм шагов по мостовым города. Очень бодрое кино с мощным эмоциональным зарядом. Местами смешное, местами сентиментальное, местами на разрыв аорты.

Премьера фильма режиссера израильского происхождения Надива Лапида состоялась ближе к завершению Берлинского фестиваля и мгновенно покорила критиков и зрителей. До этого постановщик уже приезжал в Берлин с короткометражной лентой «Почему?». Также именно он снял картину «Воспитательница», в американском ремейке которой снялась Мэгги Джилленхол в 2018 году.