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Синонимы, 2019

2019 / Франция / Германия / Израиль
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Израильтянин переезжает в Париж
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Причины посмотреть Факты О фильме

Объединивший совершенно разных кинокритиков (и зрителей), фильм израильтянина Надава Лапида — энергичное размышление о сложностях адаптации в чужой стране и поиске синонима жизни в новом мире. Иоав (великолепный дебютант Том Мерсье) после службы в израильской армии уезжает в Париж, где теряет все вещи, но приобретает друзей, работу и новую идентичность. Теперь он резкий и наглый, как символ Франции петух. У Иоава больше нет желания говорить на иврите — он учит французский, бубня синонимы под ритм шагов по мостовым города. Очень бодрое кино с мощным эмоциональным зарядом. Местами смешное, местами сентиментальное, местами на разрыв аорты. 

Премьера фильма режиссера израильского происхождения Надива Лапида состоялась ближе к завершению Берлинского фестиваля и мгновенно покорила критиков и зрителей. До этого постановщик уже приезжал в Берлин с короткометражной лентой «Почему?». Также именно он снял картину «Воспитательница», в американском ремейке которой снялась Мэгги Джилленхол в 2018 году.

- Фильм «Синонимы» взял сразу две награды Берлинского кинофестиваля: «Золотого медведя» и приз ФИПРЕССИ.

- Режиссер фильма Надив Лапид так же, как и главный герой, сбежал из родного Израиля во Францию.

- После прослушивания актера Тома Мерсье режиссер Надив Лапид так сильно был впечатлен его игрой, что отменил все следующие.

Только что демобилизовавшийся израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж, вселяется в чью-то брошенную и неотапливаемую квартиру и к утру оказывается голым человеком на чужой земле: пока он моется в душе, кто-то похищает все его вещи, включая трусы и спальник. Потерявшего от переохлаждения сознание Йоава находят соседи — Эмиль, молодой клерк, воображающий себя писателем, и его подруга Каролина, академический музыкант, играющая на фаготе. Обогрев незнакомца, они одевают его с ног до головы в Kenzo, вручают полиэтиленовый пакет с рубашками, айфон и пачку евро. Йоав вселяется в новую квартиру размером с чулан, затыкает дырку в стене ворохом модных шмоток и принимается изживать в себе израильтянина.

6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Надав Лапид
Надав Лапид
В ролях
Том Мерсье
Том Мерсье
Квентин Долмер
Квентин Долмер
Луиз Шевильот
Луиз Шевильот
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Синонимы 3 постера
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Синонимы
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Наша рецензия
Молодой израильтянин приезжает во Францию, чтобы стать своим в Париже или погибнуть. Основанная на биографии режиссера Надава Лапида история получилась местами уморительной, но фильм, кажется, приходит к грустным выводам. Юный Йоав голым мечется по лестничной клетке и ломится во все двери, а потом чуть не замерзает до смерти в мраморной ванне. Молодая парочка поднимает его, как снятого с креста Иисуса, укладывает в свою кровать и воскрешает к новой жизни. Теперь он — самоназванный…
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Леонид Литвинов 26 апреля 2019, 19:01
Много пениса,но в целом нуль.
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16 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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21 сентября 2020 13:16
Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
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18 февраля 2019 19:04
На Берлинском кинофестивале победили «Синонимы» Второй по важности приз ушел драме Франсуа Озона о жертвах священника-педофила «По воле божьей».
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16 февраля 2019 19:49
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