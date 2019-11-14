Ангелы Чарли, 2019

Те, кто внимательно смотрел «Ангелов Чарли» 2000 года, могут заметить, что в одной из сцен в гардеробе из трейлеров «Ангелов» новых, 2019 года, зрителям показывают синюю гоночную форму и немецкий костюм из этого фильма.

Кристен Стюарт и Сэм Клафлин до этого уже успели поработать вместе – в фильме «Белоснежка и охотник» 2012 года.

Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс уже работали вместе в печально известных «Могучих рейнджерах» 2017 года, с грохотом провалившихся в прокате.

Певица Ариана Гранде выступила продюсером саундтрека для фильма. Первый сингл, Don’t Call Me Angel, записанный самой Арианой Гранде с участием Майли Сайрус и Ланы Дель Рей, был представлен 13 сентября 2019 года.

В клипе на сингл, помимо троицы певиц, появляется в образе Босли из фильма и Элизабет Бэнкс – она не только сыграла роль второго плана, но также выступила сценаристом и режиссером грядущего фильма.

Создатели новых «Ангелов Чарли» подчеркивали, что это не ремейк и не ребут, а продолжение сериала 70-х и фильмов 2000-х: по словам Элизабет Бэнкс, основатель «Ангелов» Чарли Таунсенд стал еще богаче и превратил свой бизнес в глобальное, международное шпионское агентство – где и подвизаются героини нового фильма.

Продумывая динамику взаимоотношений троицы главных героинь в новых «Ангелах Чарли», Элизабет Бэнкс, по ее собственным словам, вдохновлялась похожей динамикой героев «Миссия: Невыполнима».

Босли получил «апгрейд»: теперь это не один человек, а, скорее, название позиции своеобразного куратора для агентов шпионской организации. В новых «Ангелах Чарли» Босли успеют побыть Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и Джимон Хонсу.

В фильме широко использовалось огнестрельное и другое взрывное оружие. Это заметное изменение по сравнению с двумя предыдущими фильмами серии, звезда и исполнительный продюсер которых, Дрю Бэрримор, твердо настаивала на том, чтобы Ангелы вообще не использовали огнестрельное и холодное оружие, только их собственные навыки боевых искусств.

Люпита Нионго, Эмма Стоун, Марго Робби и Дженнифер Лоуренс отказались от ролей в этом фильме.

В рамках подготовки к ролям режиссер фильма Элизабет Бэнкс попросила трех девушек просмотреть избранные отрывки из оригинального шоу 70-х годов. Они были идейным ориентиром для фильма, в противовес более поздним версиям из двухтысячных.

Элла Балинска выполнила большую часть трюков самостоятельно.

В первой сцене фильма пойманный Ангелами Джонни Смит спрашивает Сабину, независимая ли она. Позже он также называл ее «Мисс Индепендент». Обе фразы являются отсылками к песне «Independent Women» группы «Destiny's Child» из саундтрека к первому фильму серии.

Ангел Джейн Кано постоянно называет называет свою напарницу Сабину Уилсон “Сабриной”. Предположительно, это отсылка к Сабрине Дункан в исполнении Кейт Джексон. Сабрина была одной из трех первоначальных ангелов Чарли в сериале 70-ых.

Почти все автомобили, показанные в фильме, были произведены Audi или одной из компаний, принадлежащих автомобильному холдингу. Это было сделано в результате сделке по продакт-плейсменту, заключенной студией Columbia Pictures. В список автомобилей вошел внедорожник Lamborghini Urus, который Босли и Ангелы угнали, находясь в Турции: Audi приобрела Lamborghini в 1998 году.

Хотя по сюжету фильма агентство Чарльза Таунсенда расширилось настолько, что «Босли» превратилось в своеобразное звание внутри организации, сэр Патрик Стюарт представлен как «оригинальный» Босли (его настоящее имя – Джон Босли). В фильме он был с помощью цифровых технологий вставлен в реальные кадры из оригинального телесериала, а также в первую адаптацию к фильму, заменив Дэвида Дойла и Билла Мюррея соответственно. В сюжете не упоминается первый сиквел фильма, «Ангелы Чарли: Только вперед», в котором Босли сыграл Берни Мак. Поскольку Билл Мюррей отказался вернуться к роли в сиквеле, Мак был вписан в сюжет как его приемный брат Джимми, чернокожие родители которого на юге центральной части Лос-Анджелеса усыновили Джона в детстве и который взял на себя роль Джона в агентстве после того, как тот исчез по неустановленной причине.

Это самый длинный фильм серии, его продолжительность составляет 118 минут. Для сравнения, «Ангелы Чарли» 2000 года длились всего 98 минут, в то время как «Ангелы Чарли: Только вперед» 2003 года длились 107 минут.