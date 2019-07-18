Добыча, 2018

Хоррор Франка Халфуна («Ужас Амитивилля: Пробуждение») о жестоких играх на выживание. В фильме снялись Кристин Фросет («За пропастью во ржи»), Логан Миллер («Собачья жизнь») и Джолин Андерсон. Халфун написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Когшоллом, работавшим над сериалом «Крик».

В центре сюжета - трудный подросток, мать отправляет его на перевоспитание на необитаемый остров в рамках специальной учебной программы. Но вскоре парень узнает, что он не один, но соседи по острову совсем не настроены на дружеское общение.