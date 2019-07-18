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Prey

Добыча, 2018

2018 / США
4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм ужасов о жестокой игре на выживание, которая разворачивается на необитаемом острове
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хоррор Франка Халфуна («Ужас Амитивилля: Пробуждение») о жестоких играх на выживание. В фильме снялись Кристин Фросет («За пропастью во ржи»), Логан Миллер («Собачья жизнь») и Джолин Андерсон. Халфун написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Когшоллом, работавшим над сериалом «Крик».

В центре сюжета - трудный подросток, мать отправляет его на перевоспитание на необитаемый остров в рамках специальной учебной программы. Но вскоре парень узнает, что он не один, но соседи по острову совсем не настроены на дружеское общение.  

- Оригинальное название фильма Prey можно перевести, как «Жертва».

- Режиссер Франк Халфун специализируется исключительно на фильмах  в жанре хоррор и триллер.

- Продюсер фильма Джейсон Блум приложил руку к созданию таких известных хоррор-франшиз, как «Астрал» и «Судная ночь».

Трудного подростка отправляют на безлюдный заброшенный остров по популярной «программе выживания в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один…

4.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 27 сентября 2019
Премьера в мире 18 июля 2019
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Франк Халфун
Франк Халфун
В ролях
Кристин Фросет
Кристин Фросет
Логан Миллер
Логан Миллер
Джолин Андерсон
Джолин Андерсон
Энтони Дженсен
Энтони Дженсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добыча 4 постера
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Добыча
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Наша рецензия
Крупнейший сайт о кино imdb.com по запросу «Prey» выдаёт 114 результатов. От фильмов с таким названием, которое обычно переводят на русский язык как «добыча», «жертва», вряд ли стоит ждать оригинальности. В этом смысле француз Франк Халфун всё сделал правильно: если снимаешь проходной хоррор, название тоже должно быть соответствующим. Чтобы уже через пару месяцев картина затерялась в интернете и не бросала тень на твою фильмографию. Сюжет фильма обещал как…
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elya_mamedova_9595 5 октября 2019, 21:49
Полная лажа, нет эфектов, во время просмотра спали😇
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Кадры из фильма Все кадры
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