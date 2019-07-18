Добыча, 2018

Хоррор Франка Халфуна («Ужас Амитивилля: Пробуждение») о жестоких играх на выживание. В фильме снялись Кристин Фросет («За пропастью во ржи»), Логан Миллер («Собачья жизнь») и Джолин Андерсон. Халфун написал сценарий в соавторстве с Дэвидом Когшоллом, работавшим над сериалом «Крик».
В центре сюжета - трудный подросток, мать отправляет его на перевоспитание на необитаемый остров в рамках специальной учебной программы. Но вскоре парень узнает, что он не один, но соседи по острову совсем не настроены на дружеское общение.
- Оригинальное название фильма Prey можно перевести, как «Жертва».
- Режиссер Франк Халфун специализируется исключительно на фильмах в жанре хоррор и триллер.
- Продюсер фильма Джейсон Блум приложил руку к созданию таких известных хоррор-франшиз, как «Астрал» и «Судная ночь».
Трудного подростка отправляют на безлюдный заброшенный остров по популярной «программе выживания в экстремальных условиях». Но вскоре парень понимает, что на острове он далеко не один…