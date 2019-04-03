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Маугли дикой планеты Маугли дикой планеты
Киноафиша Фильмы Маугли дикой планеты
Terra Wiily

Маугли дикой планеты, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Юный космический исследователь Вилли попадает на неизведанную планету
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Начинающий космический исследователь по имени Вилли однажды попадает под метеоритный дождь, который забрасывает его на неизведанную планету. Там вместе с верным роботом Баком ему предстоит ждать, когда родители совершат спасательную миссию и заберут его домой. Однако все выходит из-под контроля, когда батарея Бака садится, и Вилли приходится учиться выживать в диких джунглях незнакомой планеты.

Французский мультфильм «Маугли дикой планеты» стал дебютом на большом экране для режиссера Эрика Тости, до этого работавшего над мультсериалом «Отряд джунглей спешит на помощь». Продюсером ленты выступил Фредерик Фиоре, известный по фильмам «Выжившая» и «Страна призраков».

- Бюджет мультфильма «Маугли дикой планеты» составил 6 миллионов евро.

- Оригинальное название мультфильма Terra Willy: Planète inconnue, что переводится как «Терра Вилли: Неизвестная планета».

Попав в метеоритный дождь, юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей. Но батарея Бака быстро садится, и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, Вилли придется найти новых друзей и научиться жить по законам джунглей дикой планеты.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 мая 2019
Премьера онлайн 27 сентября 2019
Премьера в мире 3 апреля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Эрик Тости
Эрик Тости
В ролях
Тимоте Фон Дорп
Эдуард Баэр
Эдуард Баэр
Мари-Южени Марешаль
Гийом Лебон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Маугли дикой планеты 3 постера
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Маугли дикой планеты смотреть онлайн

Маугли дикой планеты
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Десятилетний Вилли вместе с родителями-биологами рассекает по галактике в комфортабельном космолёте. Неожиданное столкновение с астероидом приводит к поломке судна и разлучает сплочённую семью. В отдельных герметичных капсулах родители и сын разлетаются в противоположные стороны необъятной космической бездны. Шаттл забрасывает Вилли на загадочную планету. Тут же из спящего режима выходит полированный шарообразный робот, предусмотренный заботливыми конструкторами на случай, если потерявшемуся…
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Анна Верткина 12 мая 2019, 17:15
Фильм абсолютно не интесный, сюжет прямолинейный, шуток нет. Единственный плюс: наличие 3D варианта. Реклама лучше фильма, только 1 балл.
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12 голосов
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