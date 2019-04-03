Маугли дикой планеты, 2019

Начинающий космический исследователь по имени Вилли однажды попадает под метеоритный дождь, который забрасывает его на неизведанную планету. Там вместе с верным роботом Баком ему предстоит ждать, когда родители совершат спасательную миссию и заберут его домой. Однако все выходит из-под контроля, когда батарея Бака садится, и Вилли приходится учиться выживать в диких джунглях незнакомой планеты.

Французский мультфильм «Маугли дикой планеты» стал дебютом на большом экране для режиссера Эрика Тости, до этого работавшего над мультсериалом «Отряд джунглей спешит на помощь». Продюсером ленты выступил Фредерик Фиоре, известный по фильмам «Выжившая» и «Страна призраков».