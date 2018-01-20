Пирсинг, 2018

Фильм «Пирсинг» по роману Рю Мураками снял молодой режиссер Николас Песке, до этого работавший лишь над картиной 2016 года «Глаза моей матери». В своем втором фильме он снял Мию Васиковску («Алиса в стране чудес», «Выживут только любовники»), Кристофера Эббота («Оно приходит ночью», сериал «Девочки»), Марию Диззию («Любовь и прочие обстоятельства») и др.
Фильм расскажет о любовниках – Риде и Джеки – чья жизнь не должны была пересечься. Он – примерный семьянин, который планирует смерть проститутки, она – работница клуба садо-мазо, но у них есть нечто общее – тяжелое детство, на почве которого и возникает их странная связь.
- По мотивам культового романа Рю Мураками
- Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Санденс
- Этот фильм стал второй режиссерской работой Николаса Песке, первая картина «Глаза моей матери» также была экранизацией книги Рю Мураками
Рид – с виду обычный молодой человек, у него есть жена, маленький ребенок и приличная работа. Мало кто знает о том, что в детстве его жестоко избивала мать, а потом его отправили в детский приют. Периодически борется с навязчивым желанием убить свою дочку ножом для колки льда. Однажды начинает абсолютно хладнокровно разрабатывать детали убийства проститутки, собираясь наблюдать, как она медленно будет умирать.
Джеки – работает в клубе садо-мазо. В детстве ее постоянно насиловал отец. В настоящее время она любит наносить себе и окружающим колотые и резаные раны. Подвержена частой и очень резкой смене настроения, склонна к суициду.
Они встречаются и становятся любовниками...
На мой взгляд это новый вид… Читать дальше…