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Пирсинг Пирсинг
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Пирсинг, 2018

2018 / США
5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Экранизация культового романа Рю Мураками
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Пирсинг» по роману Рю Мураками снял молодой режиссер Николас Песке, до этого работавший лишь над картиной 2016 года «Глаза моей матери». В своем втором фильме он снял Мию Васиковску («Алиса в стране чудес», «Выживут только любовники»), Кристофера Эббота («Оно приходит ночью», сериал «Девочки»), Марию Диззию («Любовь и прочие обстоятельства») и др.

Фильм расскажет о любовниках – Риде и Джеки – чья жизнь не должны была пересечься. Он – примерный семьянин, который планирует смерть проститутки, она – работница клуба садо-мазо, но у них есть нечто общее – тяжелое детство, на почве которого и возникает их странная связь.

 

- По мотивам культового романа Рю Мураками

- Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Санденс 

- Этот фильм стал второй режиссерской работой Николаса Песке, первая картина «Глаза моей матери» также была экранизацией книги Рю Мураками

Рид – с виду обычный молодой человек, у него есть жена, маленький ребенок и приличная работа. Мало кто знает о том, что в детстве его жестоко избивала мать, а потом его отправили в детский приют. Периодически борется с навязчивым желанием убить свою дочку ножом для колки льда. Однажды начинает абсолютно хладнокровно разрабатывать детали убийства проститутки, собираясь наблюдать, как она медленно будет умирать.
Джеки – работает в клубе садо-мазо. В детстве ее постоянно насиловал отец. В настоящее время она любит наносить себе и окружающим колотые и резаные раны. Подвержена частой и очень резкой смене настроения, склонна к суициду.
Они встречаются и становятся любовниками...
 

5.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 3 января 2019
Премьера онлайн 22 февраля 2019
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Николас Песке
Николас Песке
В ролях
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Мария Диззия
Мария Диззия
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс
Все актеры и съемочная группа
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Пирсинг смотреть онлайн

Пирсинг
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за 1 рубль
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Наша рецензия
«Пирсинг» ‒ второй по счету полный метр Николаса Песке. Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2018 году, где ленту приняли хорошо, сравнив с ранним Де Пальмой. В основе сценария - книга Рю Мураками, в которой герои мучались от желаний, подталкивающих к совершению преступления. Истязать людей для автора не в новинку: на основе его новеллы Такаси Миике снял ставший скандальным фильм “Кинопробы” (сцены пыток в нем не для слабонервных). Впрочем,…
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Денис Езерский 13 декабря 2018, 20:34
Глубоко смысла и трагедии личностей искать не стоит. Встретились два одиночества и давай друг друга пиз... дубасить.
На мой взгляд это новый вид… Читать дальше…
odudarenko 4 января 2019, 23:02
Фильм полный отстой, Люди прямо во время сеанса покидали зал! Интересно в каком бреду находился сценарист. Не тратьте свое время.
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