Пирсинг, 2018

Фильм «Пирсинг» по роману Рю Мураками снял молодой режиссер Николас Песке, до этого работавший лишь над картиной 2016 года «Глаза моей матери». В своем втором фильме он снял Мию Васиковску («Алиса в стране чудес», «Выживут только любовники»), Кристофера Эббота («Оно приходит ночью», сериал «Девочки»), Марию Диззию («Любовь и прочие обстоятельства») и др.

Фильм расскажет о любовниках – Риде и Джеки – чья жизнь не должны была пересечься. Он – примерный семьянин, который планирует смерть проститутки, она – работница клуба садо-мазо, но у них есть нечто общее – тяжелое детство, на почве которого и возникает их странная связь.