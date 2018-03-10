Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Этим летом
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Этим летом

Этим летом

Summer'03 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

В центре сюжета подростковой романтической комедии «Этим летом» окажется Джейми. Ей 16 лет, и ее жизнь ничем не отличается от жизни среднестатистического подростка. Она гуляет с друзьями и влюбляется в мальчиков, но однажды на поверхность выходят секреты ее семьи, которые переворачивают будни юной Джейми с ног на голову.

Картина «Этим летом» стала дебютом в полном метре для режиссера Бекки Глисон, до этого снимавшей лишь короткометражки. Главную роль в картине сыграла уже успевшая заявить о себе американка Джои Кинг, которую вы можете знать по фильмам «Хотел бы я быть здесь», «Эта дурацкая любовь», «Уйти красиво» и «Заклятие».

- Фильм снимался в Атланте, штат Джорджия.

- Режиссер Бекка Глисон является выпускницей Indian Hill High School в Цинциннати 2006 года. Во время обучения она снималась в программе Braves Beat.

- За две недели ограниченного проката в США картина собрала около 12 тысяч долларов.

Жизнь 16-летней Джейми идёт своим чередом: она гуляет, любит и дружит. Всё резко переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов.

Этим летом - дублированный трейлер
Этим летом  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 июля 2019
Премьера в мире 10 марта 2018
Дата выхода
10 января 2019 Россия Парадиз 16+
25 июня 2020 Южная Корея
Сборы в мире $11 746
Производство Big Cat Productions, Summer 03 Film
Другие названия
Summer '03, 03年夏天, Lato '03, Mi mejor verano, Summer for Love, Summer Love, Verão 2003, Этим летом, グレイテスト・サマー, 暑假作業
Режиссер
Бекка Глисон
Бекка Глисон
В ролях
Джои Кинг
Джои Кинг
Андреа Сэвадж
Андреа Сэвадж
Пол Шир
Пол Шир
Джек Килмер
Джек Килмер
Эрин Майя Дарк
Эрин Майя Дарк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Цитаты
[Первые реплики]
Джейми Уинкл [закадровый голос] Забавно, как ты никогда толком не помнишь лето. Это как будто просто набор приятных воспоминаний. Вот это чувство в последний день школы и когда руки липнут от тающего мороженого. Купание с друзьями, иногда с парнями, если повезёт. Спать до двух. Взять машину без спроса. Когда ничего особенного не происходит, дни легко сливаются в одно целое... текут медленно, как ленивый ручей.
[небольшой разговор с Широй]
Джейми Уинкл Это было то лето, когда я всё п#д#л.
Этим летом - дублированный трейлер
Этим летом Дублированный трейлер
Кадры из фильма
