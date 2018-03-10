В центре сюжета подростковой романтической комедии «Этим летом» окажется Джейми. Ей 16 лет, и ее жизнь ничем не отличается от жизни среднестатистического подростка. Она гуляет с друзьями и влюбляется в мальчиков, но однажды на поверхность выходят секреты ее семьи, которые переворачивают будни юной Джейми с ног на голову.

Картина «Этим летом» стала дебютом в полном метре для режиссера Бекки Глисон, до этого снимавшей лишь короткометражки. Главную роль в картине сыграла уже успевшая заявить о себе американка Джои Кинг, которую вы можете знать по фильмам «Хотел бы я быть здесь», «Эта дурацкая любовь», «Уйти красиво» и «Заклятие».