В центре сюжета подростковой романтической комедии «Этим летом» окажется Джейми. Ей 16 лет, и ее жизнь ничем не отличается от жизни среднестатистического подростка. Она гуляет с друзьями и влюбляется в мальчиков, но однажды на поверхность выходят секреты ее семьи, которые переворачивают будни юной Джейми с ног на голову.
Картина «Этим летом» стала дебютом в полном метре для режиссера Бекки Глисон, до этого снимавшей лишь короткометражки. Главную роль в картине сыграла уже успевшая заявить о себе американка Джои Кинг, которую вы можете знать по фильмам «Хотел бы я быть здесь», «Эта дурацкая любовь», «Уйти красиво» и «Заклятие».
- Фильм снимался в Атланте, штат Джорджия.
- Режиссер Бекка Глисон является выпускницей Indian Hill High School в Цинциннати 2006 года. Во время обучения она снималась в программе Braves Beat.
- За две недели ограниченного проката в США картина собрала около 12 тысяч долларов.
Жизнь 16-летней Джейми идёт своим чередом: она гуляет, любит и дружит. Всё резко переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов.
|10 января 2019
|Россия
|Парадиз
|16+
|25 июня 2020
|Южная Корея