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Сорокин Трип Сорокин Трип
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Сорокин Трип, 2019

2019 / Россия
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Зрителю предстоит путешествие в мир Владимира Сорокина, последнего русского постмодерниста. Фильм демонстрирует процесс становления творческого стиля писателя через призму культурно-политических явлений, участником которых он так или иначе становился, от становления кружка московских концептуалистов и до скандала с организацией «Идущие вместе». Кроме того, фильм затрагивает тему взаимоотношений Сорокина с семьей, интервью с его дочерями, а также воспоминания о родителях и детстве писателя. 

  • Фильм включает хроникальные кадры исторических событий, которые упоминаются авторами, а также интервью с многочисленными современниками Сорокина.
  • Съемки интервью с писателем проходили в основном в его берлинской и московской квартирах, а также в городских декорациях, например, на канатной дороге в Воробьевых горах.
  • За визуальное решение фильма отвечал известнейший российский оператор Михаил Кричман. Ему удалось привнести свой фирменный стиль даже в формат интервью, используя естественное освещение.
  • По словам Юрия Сапрыкина, авторы фильма сознательно избегали задавать Сорокину типичные вопросы, которые обычно интересуют интервьюеров, чтобы раскрыть творчество писателя сквозь его личность, а не политические воззрения.

«СОРОКИН ТРИП» – новый фильм от творческой группы, которая запомнилась резонансными проектами о неординарных личностях российской культуры и их международной судьбе. Антон Желнов в компании с режиссером Ильей Беловым до этого снял картины про поэта Иосифа Бродского («Бродский не поэт»), писателя Сашу Соколова («Саша Соколов. Последний русский писатель») и художников Илью и Эмилию Кабаковых («Бедные люди. Кабаковы»). Над фильмом о Владимире Сорокине второй раз в команде работает оператор Михаил Кричман, известный по картинам Андрея Звягинцева и Алексея Федорченко. Владимир Сорокин – человек, взорвавший изнутри советскую литературную традицию и выстроивший на ее обломках собственный мир. Автор «Нормы», «Голубого сала», «Дня опричника» и «Теллурии», концептуалист, разрушитель устоев, сатирик, мистик, пророк. «СОРОКИН ТРИП» — это первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, в котором Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду. Съемки фильма проходили в 2019 году в Берлине и Москве.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера в мире 3 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Антон Желнов
В ролях
Владимир Сорокин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сорокин Трип 1 постер
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Сорокин Трип смотреть онлайн

Сорокин Трип
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