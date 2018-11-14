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Крид 2 Крид 2
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Крид 2, 2018

2018 / США
7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Адонис Крид готовится к своему легендарному бою!
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В 2015 году случилось сенсационное возвращение Сильвестра Сталлоне в его культовом образе боксера Рокки на большой экране. Картина «Крид: Наследие Рокки» стала очень успешной, в связи с чем сиквел был лишь вопросом времени. В 2019 году в прокат выходит долгожданный «Крид 2», в котором к своим ролям вернулись Сталлоне и популярный актер Майкл Б. Джордан, исполнивший на экране сына легендарного противника Рокки Аполло Крида.

В фильме «Крид 2» на ринге вновь случится легендарная битва чемпионов. Адонис Крид переживает не лучшие времена. Ему необходимо готовится к своему следующему бою, в чем ему верно помогает Рокки Бальбоа. Однако встреча с новым противником сулит столкновение с прошлым, которое все еще преследует обоих героев. Смогут ли они выйти из этого раунда победителями?

- Сильвестр Сталлоне заявил, что «Крид 2» — это последний раз, когда он возвращается к своей культовой роли Рокки.

- Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов.

- Изначально режиссером картины «Крид 2» должен был выступить Сильвестр Сталлоне, но он отказался.

- Как и в фильме «Рокки 4» ни одного из русских персонажей не играют русские актеры.

- Картина снималась во время поединка Энтони Джошуа и Джозефа Паркера 31 марта в Уэльсе.

- «Крид 2» — это пятый совместный проект Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена.

- «Крид 2» — это четвертый фильм за 2018 года в превью которого звучит песня Кендрика Ламара (она также звучала в «Охоте на воров», «Великом уравнителе» и «Черной пантере»).

Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.

7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 22 февраля 2019
Премьера в мире 14 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Кейпл мл.
Стивен Кейпл мл.
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
Флориан Мунтиану
Флориан Мунтиану
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Все актеры и съемочная группа
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Прошло три года после того, как молодой боксёр Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) проиграл Рики Конлану, но заработал уважение коллег и стал всенародным любимчиком. Теперь, тренируясь у легендарного Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), Адонис выдал могучую серию побед и стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Но одно дело – достигнуть успеха, и совсем другое – удержать титул. Первым желающим побить Крида и забрать его титул становится Виктор Драго (Флориан Мунтеану) – сын Ивана…
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Евгения Мосунова 11 января 2019, 21:00
Очень классный 😱
Playground-x 22 января 2019, 19:21
Потрясающий фильм!!! 5+!!! Особенно понравился и сам бой Драго с Кридом сначала Драго его удары в ребра и в челюсть в первом поединке, он его… Читать дальше…
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саундтрек фильма Крид 2
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сильвестр Сталлоне объявил дату релиза режиссерской версии «Рокки 4» Также актер опубликовал свежий ретропостер.
Написать
30 июня 2021 13:14
Официально: Майкл Б Джордан выступит режиссером «Крида 3» Триквел спортивной драмы станет режиссерским дебютом актера.
Написать
11 марта 2021 10:21
Звезда «Крида 2» Флориан Мунтяну получил роль Крига в экранизации видеоигры Borderlands Боксер смог поразить режиссера Элая Рота.
Написать
10 марта 2021 13:14
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