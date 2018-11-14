Крид 2, 2018

В 2015 году случилось сенсационное возвращение Сильвестра Сталлоне в его культовом образе боксера Рокки на большой экране. Картина «Крид: Наследие Рокки» стала очень успешной, в связи с чем сиквел был лишь вопросом времени. В 2019 году в прокат выходит долгожданный «Крид 2», в котором к своим ролям вернулись Сталлоне и популярный актер Майкл Б. Джордан, исполнивший на экране сына легендарного противника Рокки Аполло Крида.
В фильме «Крид 2» на ринге вновь случится легендарная битва чемпионов. Адонис Крид переживает не лучшие времена. Ему необходимо готовится к своему следующему бою, в чем ему верно помогает Рокки Бальбоа. Однако встреча с новым противником сулит столкновение с прошлым, которое все еще преследует обоих героев. Смогут ли они выйти из этого раунда победителями?
- Сильвестр Сталлоне заявил, что «Крид 2» — это последний раз, когда он возвращается к своей культовой роли Рокки.
- Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов.
- Изначально режиссером картины «Крид 2» должен был выступить Сильвестр Сталлоне, но он отказался.
- Как и в фильме «Рокки 4» ни одного из русских персонажей не играют русские актеры.
- Картина снималась во время поединка Энтони Джошуа и Джозефа Паркера 31 марта в Уэльсе.
- «Крид 2» — это пятый совместный проект Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена.
- «Крид 2» — это четвертый фильм за 2018 года в превью которого звучит песня Кендрика Ламара (она также звучала в «Охоте на воров», «Великом уравнителе» и «Черной пантере»).
Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.