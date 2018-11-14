Крид 2, 2018

- Сильвестр Сталлоне заявил, что «Крид 2» — это последний раз, когда он возвращается к своей культовой роли Рокки.

- Бюджет фильма составил 50 миллионов долларов.

- Изначально режиссером картины «Крид 2» должен был выступить Сильвестр Сталлоне, но он отказался.

- Как и в фильме «Рокки 4» ни одного из русских персонажей не играют русские актеры.

- Картина снималась во время поединка Энтони Джошуа и Джозефа Паркера 31 марта в Уэльсе.

- «Крид 2» — это пятый совместный проект Сильвестра Сталлоне и Дольфа Лундгрена.

- «Крид 2» — это четвертый фильм за 2018 года в превью которого звучит песня Кендрика Ламара (она также звучала в «Охоте на воров», «Великом уравнителе» и «Черной пантере»).