Собачья жизнь 2, 2019

Фильм «Собачья жизнь 2» - это продолжение трогательного семейного фильма с Деннисом Куэйдом в главной роли. Для второй части была выбрана постановщица Гекйл Манкусо, которая известна зрителям в основном по сериалам. В сиквеле фильм можно увидеть не только уже полюбившегося нам Куэйда, но и Джоша Гада, Кэтрин Прескотт, Бетти Гилпин и многих других актеров.

Второй фильм, также и как и первая часть, снятая Лассе Халльстрёмом, расскажет о невероятной любви собак и людей, которые их окружают. Одной из самых главных целей после многократного перерождения собака считает привязанность и служение человеку, что не устает доказывать.