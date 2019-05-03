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Собачья жизнь 2 Собачья жизнь 2
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A Dog's Journey

Собачья жизнь 2, 2019

2019 / США
8.6 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Трогательная история собаки, которая всегда возвращалась к своему хозяину.
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Фильм «Собачья жизнь 2» - это продолжение трогательного семейного фильма с Деннисом Куэйдом в главной роли. Для второй части была выбрана постановщица Гекйл Манкусо, которая известна зрителям в основном по сериалам. В сиквеле фильм можно увидеть не только уже полюбившегося нам Куэйда, но и Джоша Гада, Кэтрин Прескотт, Бетти Гилпин и многих других актеров.

Второй фильм, также и как и первая часть, снятая Лассе Халльстрёмом, расскажет о невероятной любви собак и людей, которые их окружают. Одной из самых главных целей после многократного перерождения собака считает привязанность и служение человеку, что не устает доказывать.

- Фильм основан на романе Брюса Кэмерона  

 

Настоящей дружбе одной жизни мало.

8.6 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 6 августа 2019
Премьера в мире 3 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Гейл Манкусо
Гейл Манкусо
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Джош Гад
Джош Гад
Бетти Гилпин
Бетти Гилпин
Марг Хельгенбергер
Марг Хельгенбергер
Кэтрин Прескотт
Кэтрин Прескотт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Собачья жизнь 2 13 постеров
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Собачья жизнь 2 смотреть онлайн

Собачья жизнь 2
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Наша рецензия
Термин «манипулятивное кино» чаще всего употребляется в контексте творчества Ларса фон Триера и авторов, близких ему по духу. Мол, жестокий режиссёр-манипулятор вырывает раскалёнными щипцами эмоции из бедного зрителя и получает от этого ни с чём не сравнимый кайф. Однако же кино в принципе, как и любое искусство, направлено на то, чтобы волновать душу смотрящего, включать некие триггеры внутри человеческого сознания, заставлять сопереживать и задумываться. Есть ещё один взгляд на…
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Алексей Немченко 23 июня 2019, 19:57
Пришел сегодня с закрытого паказа фильма.
Уверен был с фильм станет скушен после первой части, но нет, новый стиль даже не плох, актёры тоже не… Читать дальше…
Kuskov9090 29 июня 2019, 17:44
Афигенный фильм!!!!
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118 голосов
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