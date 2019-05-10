Коррупционер, 2019

Рон Скальпелло («Преступник», «Опасное погружение») собрал в своем новом криминальном триллере лучших британских звезд. Главные роли в картине исполняют Сэм Клафлин («Голодные игры»), Тимоти Сполл («Король говорит!»), Дэвид Хейман («Эффект домино») и Хью Бонневилль («Приключения Паддингтона»).
Вышедший из тюрьмы Лиам – отчаянно стремится вернуть любовь семьи и начать новую честную жизнь. Но темное прошлое не дает покоя, и он вновь оказывается втянут в криминальный заговор во главе с крупными британскими политиками. События разворачиваются в 2012 году в канун Олимпийских игр в Лондоне.
- Дэвид Хейман и Хью Бонневилль уже снимались вместе в таких фильмах, как «Руки-ноги за любовь» (2010) и «Дом вице-короля» (2017).
- Тимоти Сполл и Дэвид Хейман играли вместе в музыкальной комедии «Познакомься с новыми обстоятельствами» (2017).
Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Лиам — бывший заключенный, и теперь, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время он попал в переплёт из-за Клиффорда Каллена, главы преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.