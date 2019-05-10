Коррупционер, 2019

- Дэвид Хейман и Хью Бонневилль уже снимались вместе в таких фильмах, как «Руки-ноги за любовь» (2010) и «Дом вице-короля» (2017).

- Тимоти Сполл и Дэвид Хейман играли вместе в музыкальной комедии «Познакомься с новыми обстоятельствами» (2017).