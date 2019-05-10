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Коррупционер Коррупционер
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The Corrupted

Коррупционер, 2019

2019 / Великобритания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Бывший заключенный пытается начать честную жизнь.
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Рон Скальпелло («Преступник», «Опасное погружение») собрал в своем новом криминальном триллере лучших британских звезд. Главные роли в картине исполняют Сэм Клафлин («Голодные игры»), Тимоти Сполл («Король говорит!»), Дэвид Хейман («Эффект домино») и Хью Бонневилль («Приключения Паддингтона»).

Вышедший из тюрьмы Лиам – отчаянно стремится вернуть любовь семьи и начать новую честную жизнь. Но темное прошлое не дает покоя, и он вновь оказывается втянут в криминальный заговор во главе с крупными британскими политиками. События разворачиваются в 2012 году в канун Олимпийских игр в Лондоне.

 

- Дэвид Хейман и Хью Бонневилль уже снимались вместе в таких фильмах, как «Руки-ноги за любовь» (2010) и «Дом вице-короля» (2017).

- Тимоти Сполл и Дэвид Хейман играли вместе в музыкальной комедии «Познакомься с новыми обстоятельствами» (2017).

Канун Олимпийских игр 2012 года, Лондон. Лиам — бывший заключенный, и теперь, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё время он попал в переплёт из-за Клиффорда Каллена, главы преступного синдиката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 11 июля 2019
Премьера онлайн 26 апреля 2021
Премьера в мире 10 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Рон Скальпелло
Рон Скальпелло
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Дэвид Хейман
Дэвид Хейман
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Все актеры и съемочная группа
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Коррупционер
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Наша рецензия
Недавно вышедший из тюрьмы Лиам (Сэм Клафлин) мечтает вернуться к нормальной жизни и заново завоевать доверие жены и сына. Но сделать это будет не так просто. Его родной брат Шон (Джо Клафлин) попал в передрягу с участием местного девелопера Клиффорда Каллена (Тимоти Сполл). Этому человеку дорогу лучше не переходить. Он втайне ворочает миллионами, мухлюет с недвижимостью и прикрывает поставки наркотиков из Латинской Америки. В сложной схеме задействованы десятки людей, включая полицейских и…
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саундтрек фильма Коррупционер
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