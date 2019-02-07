Реальная любовь в Нью-Йорке, 2019

Нью-Йорк в ожидании новогодних праздников кипит жизнью и радостью. Однако не всем так повезло. Некоторым людям вовсе не с кем и нечего праздновать. Кому-то не хватает рядом близкого человека, а кому-то просто крыши над головой.

В сюжете фильма показаны истории четырех людей, и события, произошедшие с ними накануне Нового года.

Домохозяйка Клара бежит с двумя сыновьями от мужа, избивающего их. Молодой парень Джефф, которого постоянно выгоняют с работы из-за его неуклюжести, оказывается на улице и чуть не умирает от холода. Медсестра Элис живет одинокой жизнью, у нее нет семьи, при этом она старается помочь всем вокруг себя. Бывший заключенный Марк устраивается на работу в русский ресторан. Фильм об одиночестве и проблемах обычных людей, о любви и доброте, которую герои находят в совершенно незнакомых людях.