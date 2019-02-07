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Реальная любовь в Нью-Йорке Реальная любовь в Нью-Йорке
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The Kindness of Strangers

Реальная любовь в Нью-Йорке, 2019

2019 / Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Судьбы четверых незнакомцев, попавших в трудное положение, сплетаются воедино
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Нью-Йорк в ожидании новогодних праздников кипит жизнью и радостью. Однако не всем так повезло. Некоторым людям вовсе не с кем и нечего праздновать. Кому-то не хватает рядом близкого человека, а кому-то просто крыши над головой.
В сюжете фильма показаны истории четырех людей, и события, произошедшие с ними накануне Нового года.
Домохозяйка Клара бежит с двумя сыновьями от мужа, избивающего их. Молодой парень Джефф, которого постоянно выгоняют с работы из-за его неуклюжести, оказывается на улице и чуть не умирает от холода. Медсестра Элис живет одинокой жизнью, у нее нет семьи, при этом она старается помочь всем вокруг себя. Бывший заключенный Марк устраивается на работу в русский ресторан. Фильм об одиночестве и проблемах обычных людей, о любви и доброте, которую герои находят в совершенно незнакомых людях.

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 6,1
  • Оригинальное название фильма « The Kindness of Strangers» переводится как «Доброта незнакомцев»;
  • Берлинский кинофестиваль 2019 года открылся именно этим фильмом;
  • Режиссер фильма Лоне Шерфиг из Дании является и режиссером, и автором сценария фильма, на ее счету немало отличных работ, принесших ей популярность и в России.

В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым судьбам суждено пересечься накануне Нового года ради истории любви — взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.

 

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 декабря 2019
Премьера онлайн 6 ноября 2020
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лоне Шерфиг
Лоне Шерфиг
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Билл Найи
Билл Найи
Джей Барушель
Джей Барушель
Зои Казан
Зои Казан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Реальная любовь в Нью-Йорке 3 постера
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Реальная любовь в Нью-Йорке смотреть онлайн

Реальная любовь в Нью-Йорке
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История четырех непохожих судеб, каждая из которых трагичнее другой. Марк только вышел из тюрьмы и не доверяет людям, Элис работает медсестрой, посвящая все свободное время помощи бездомным, Джефф постоянно теряет работу и вот-вот окажется на улице, а Клара сбежала с детьми от мужа-тирана в надежде отыскать лучшую жизнь. Всех объединит Нью-Йорк, который позволит каждому проявить свою лучшую сторону, помогая нуждающимся в момент истинного отчаяния. Дальше остается лишь наблюдать, как искренность…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Берлин-2019: Лучшие фильмы фестиваля Что бы там ни говорили критики, мы смогли найти свет в конце туннеля и получить удовольствие от Берлинале.
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18 февраля 2019 19:04
«Доброта незнакомцев»: Первый отрывок из фильма открытия Берлинале Англоязычная драма Лоне Шерфиг («Воспитание чувств») даст старт Берлинскому кинофестивалю 7 февраля.
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4 февраля 2019 17:34
Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес Билл Найи («Реальная любовь»), Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джей Барушель («Вышибала») присоединились к Андреа Райзборо, Зои
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29 марта 2018 12:16
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