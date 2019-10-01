Гемини, 2019

Трехкратный обладатель «Оскара» Энг Ли («Жизнь Пи», «Горбатая гора») снял фантастический боевик «Гемини». Главные роли в фильме сыграли Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд и Клайв Оуэн.
Профессиональный наемник Генри Броган хочет завязать с опасной работой, но уйти из бизнеса не так-то просто. На него начинается охота, его соперник словно знает наперед все действия Генри. Неожиданно выясняется, что его таинственный противник – он сам, только на 28 лет моложе.
На главную женскую роль в фильме претендовали сразу три актрисы - Татьяна Маслани, Мэри Элизабет Уинстэд и Элизабет Дебики
Первую версию сценария к фильму написали еще в 1997 году
В конце 90-х главную роль в проекте мог сыграть Харрисон Форд, Шон Коннери, Клинт Иствуд или Николас Кейдж
В фильме «Гемини» Уилл Смит сыграл сразу двух героев – 51-летнего киллера и его молодого 23-летнего двойника
Часть съемок проходила в колумбийском городе Картахена
Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…