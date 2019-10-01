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Гемини Гемини
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Gemini Man

Гемини, 2019

2019 / США
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78 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Герой Уилла Смита сталкивается со своим двойником, только на 28 лет моложе.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Трехкратный обладатель «Оскара» Энг Ли («Жизнь Пи», «Горбатая гора») снял фантастический боевик «Гемини». Главные роли в фильме сыграли Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд и Клайв Оуэн.

Профессиональный наемник Генри Броган хочет завязать с опасной работой, но уйти из бизнеса не так-то просто. На него начинается охота, его соперник словно знает наперед все действия Генри. Неожиданно выясняется, что его таинственный противник – он сам, только на 28 лет моложе.

На главную женскую роль в фильме претендовали сразу три актрисы - Татьяна Маслани, Мэри Элизабет Уинстэд и Элизабет Дебики

Первую версию сценария к фильму написали еще в 1997 году

В конце 90-х главную роль в проекте мог сыграть Харрисон Форд, Шон Коннери, Клинт Иствуд или Николас Кейдж

В фильме «Гемини» Уилл Смит сыграл сразу двух героев – 51-летнего киллера и его молодого 23-летнего двойника

Часть съемок проходила в колумбийском городе Картахена

Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…

7.3 Оцените
78 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 23 декабря 2019
Премьера в мире 1 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Дуглас Ходж
Дуглас Ходж
Все актеры и съемочная группа
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Гемини
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Наша рецензия
Режиссер Энг Ли, трехкратный обладатель Оскара, вновь пытается войти в русло массового кино. Первую попытку, которой стал «Халк» 2003 года, сложно назвать удачной даже в эпоху зарождения кинокомиксов. В этот раз режиссер пробует себя в жанре шпионского боевика, напичканного техническими инновациями. Помимо цифрового омоложения Уилла Смита и 3D, картина снята в новом формате HFR, предполагающем версии с частой 60 или 120 кадров в секунду. Такие сеансы правда нужно поискать. Большая…
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Ольга Рухлова 13 октября 2019, 07:48
Непонятно откуда высокий рейтинг. Фильм очень скучный. Если в начале более-менее есть экшн, то потом все скатывается в скучнейшую мелодраму.… Читать дальше…
Соня Давыдова 11 октября 2019, 19:14
Зря потраченные деньги , мои - на билеты , режиссеров - на эту картину . Дурацкие диалоги , отвратительная работа оператора , нудный сюжет - не советую .
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саундтрек фильма Гемини
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 хитростей, которые используют на съёмочной площадке, чтобы изменить облик актёров Часто артиста требуется превратить в фантастическое существо, накинуть ему несколько десятков лет или, напротив, кардинально омолодить.
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24 сентября 2021 19:00
Не только «Темный Феникс»: названы пять самых убыточных фильмов 2019 года Удивительно, но среди них есть даже номинант на премию «Оскар».
Написать
29 апреля 2020 10:53
«Гемини» с Уиллом Смитом рискует стать одним из главных провалов 2019 года Теперь актер ещё больше пожалеет о том, что когда-то отказался от роли в «Матрице».
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23 октября 2019 05:22
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