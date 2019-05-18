Озеро диких гусей, 2019

Главный герой, Чжоу, руководит небольшой преступной группировкой. Специализация его банды – угон мотоциклов. Однажды в очередной разборке главный герой непреднамеренно убивает сотрудника полиции. После этого он становится главной мишенью для властей и копов. Пытаясь скрыться от правосудия, Цзэнун по воле обстоятельств знакомится с Лю, проституткой, которая тоже оказалась в тупике жизненных обстоятельств. Гангстер принимает решение бороться до конца.
Пути главаря криминальной шайки в бегах, жаждущего мести, и отчаянной девушки пересекаются на берегу Озера диких гусей, и оба теперь участвуют в смертельной игре…