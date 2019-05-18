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Озеро диких гусей Озеро диких гусей
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The Wild Goose Lake / Nan Fang Che Zhan De Ju Hui

Озеро диких гусей, 2019

2019 / Китай / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Главарь банды и отчаявшаяся девушка вступают в смертельную игру
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой, Чжоу, руководит небольшой преступной группировкой. Специализация его банды – угон мотоциклов. Однажды в очередной разборке главный герой непреднамеренно убивает сотрудника полиции. После этого он становится главной мишенью для властей и копов. Пытаясь скрыться от правосудия, Цзэнун по воле обстоятельств знакомится с Лю, проституткой, которая тоже оказалась в тупике жизненных обстоятельств. Гангстер принимает решение бороться до конца.

  • Фильм был представлен на фестивале в Каннах и участвовал в конкурсе на получение Золотой пальмовой ветви.
  • При съемках фильма использовался не обычный мандаринский язык, а уханьский диалект. Из-за этого большинство китайских зрителей, как и иностранцы, вынуждены ориентироваться в смысле реплик персонажей только по субтитрам.
  • По мнению критиков, кинолента больше смахивает на предысторию эпохи, отсылает зрителя к событиям прошлого и идеально вписалась бы в атмосферу кинематографа десять лет назад.
  • Эксперты отмечают осознанный литературный подход к сюжетному повествованию, что заслуживает внимания и похвалы зрительской аудитории.

Пути главаря криминальной шайки в бегах, жаждущего мести, и отчаянной девушки пересекаются на берегу Озера диких гусей, и оба теперь участвуют в смертельной игре…
 

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 26 января 2021
Премьера в мире 18 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Дяо Инань
Дяо Инань
В ролях
Ляо Фань
Ляо Фань
Ху Гэ
Ху Гэ
Квай Луньмэй
Квай Луньмэй
Все актеры и съемочная группа
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Озеро диких гусей смотреть онлайн

Озеро диких гусей
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Ухань - самый густонаселенный город Китая. Примерно 11 млн лохов, которых можно развести на деньги и ограбить. На ночной сходке местных уголовников, которые пытались поделить между бандами, кто на какой улице будет воровать мопеды, происходит кровавая потасовка. Опытный вор-рецидивист Чжоу не захотел отдавать молодёжи улицу Свободы, поэтому смотрящий предложил спорщикам устроить профессиональную олимпиаду: кто за два часа украдёт меньше мопедов - тому век Свободы не видать. Смотрящий хотел…
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