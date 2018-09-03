Ван Гог. На пороге вечности, 2019

Картина «Ван Гог. На пороге вечности» проливает свет на жизнь одного из самых известных когда-либо живших в мире художников. Винсент Ван Гог всегда был увлечен живописью и с ее помощью хотел изменить мир. Судьба забросила его в Париж, где он жил на Монмартре и дружил с Гогеном, но это не помогло ему получить известность при жизни. Он был несчастным, но в то же время счастливым человеком, который хоть и не продал ни одной картины, но умел выражать всю красоту своего внутреннего мира и делиться ей с окружающими.
Картина режиссера ленты «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. В роли Винсента Ван Гога предстал один из самых известных актеров нашего времени Уиллем Дефо. Также в картине сыграли Оскар Айзек, Мадс Миккельсен и Матьё Амальрик.
- Уиллем Дефо за роль Винсента Ван Гога получил премию Венецианского кинофестиваля (лучшая мужская роль).
- Афиша фильма отсылает к одной из последних картин Ван Гога, написанный практически сразу после того, как он отрезал себе ухо.
- Сразу трое актеров, сыгравших в фильме, воплощали на экране злодеев из киновселенной Marvel. Оскар Айзек сыграл Апокалипсиса в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», Уиллем Дефо играл Зеленого гоблина в «Человеке-пауке», а Мадс Миккельсен воплотил на экране образ Кецилия в «Докторе Стрэндже».
Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности...