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Ван Гог. На пороге вечности Ван Гог. На пороге вечности
Киноафиша Фильмы Ван Гог. На пороге вечности
At Eternity’s Gate

Ван Гог. На пороге вечности, 2019

2019 / США
6.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Биографическая лента о знаменитом художнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Ван Гог. На пороге вечности» проливает свет на жизнь одного из самых известных когда-либо живших в мире художников. Винсент Ван Гог всегда был увлечен живописью и с ее помощью хотел изменить мир. Судьба забросила его в Париж, где он жил на Монмартре и дружил с Гогеном, но это не помогло ему получить известность при жизни. Он был несчастным, но в то же время счастливым человеком, который хоть и не продал ни одной картины, но умел выражать всю красоту своего внутреннего мира и делиться ей с окружающими.

Картина режиссера ленты «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. В роли Винсента Ван Гога предстал один из самых известных актеров нашего времени Уиллем Дефо. Также в картине сыграли Оскар Айзек, Мадс Миккельсен и Матьё Амальрик.

- Уиллем Дефо за роль Винсента Ван Гога получил премию Венецианского кинофестиваля (лучшая мужская роль).

- Афиша фильма отсылает к одной из последних картин Ван Гога, написанный практически сразу после того, как он отрезал себе ухо.

- Сразу трое актеров, сыгравших в фильме, воплощали на экране злодеев из киновселенной Marvel. Оскар Айзек сыграл Апокалипсиса в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», Уиллем Дефо играл Зеленого гоблина в «Человеке-пауке», а Мадс Миккельсен воплотил на экране образ Кецилия в «Докторе Стрэндже».

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня – одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности... 

6.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 15 февраля 2019
Премьера в мире 3 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джулиан Шнабель
Джулиан Шнабель
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Руперт Френд
Руперт Френд
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Все актеры и съемочная группа
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Ван Гог. На пороге вечности смотреть онлайн

Ван Гог. На пороге вечности
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1888 год, Париж. Рыжебородый мужчина Винсент спешно забирает свои картины из кафе, хозяин недовольно ворчит. Надев котелок, Ван Гог сидит уже в другом кафе, где местные импрессионисты вещают о необходимости делится с коллегами по цеху — не идеями, разумеется, а деньгами. «Бюрократы, которые притворяются художниками», презрительно бросит Поль Гоген и посоветует Ван Гогу уехать из душного серого Парижа на юг Франции. Там улыбается солнышко, поёт природа, а люди простые и…
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pokrov28a 10 февраля 2019, 13:03
Потрясающе...фильм оставил очень сильное впечатление.
Олег Щиголев 7 февраля 2019, 21:57
Мне понравился фильм. Великолепный актер.
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20 голосов
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