Ван Гог. На пороге вечности, 2019

Картина «Ван Гог. На пороге вечности» проливает свет на жизнь одного из самых известных когда-либо живших в мире художников. Винсент Ван Гог всегда был увлечен живописью и с ее помощью хотел изменить мир. Судьба забросила его в Париж, где он жил на Монмартре и дружил с Гогеном, но это не помогло ему получить известность при жизни. Он был несчастным, но в то же время счастливым человеком, который хоть и не продал ни одной картины, но умел выражать всю красоту своего внутреннего мира и делиться ей с окружающими.

Картина режиссера ленты «Скафандр и бабочка» Джулиана Шнабеля была показана в рамках Венецианского кинофестиваля. В роли Винсента Ван Гога предстал один из самых известных актеров нашего времени Уиллем Дефо. Также в картине сыграли Оскар Айзек, Мадс Миккельсен и Матьё Амальрик.