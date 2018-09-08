Иные, 2018

Режиссерами картины стали Зэк Липовски и Адам Б. Стейн. которые уже работали вместе над фильмом «Ким пять-с-плюсом». В фильме снимались Эмиль Хирш («Альфа Дог»), Брюс Дерн, снимавшийся в «Омерзительной восьмерке», Лекси Колкер, которая уже успела попробовать себя в фильме «Русалочка» 2018 года, Аманда Крю и многие другие.
У малышки Хлои есть свои особенности. Например, она может поднять шкаф одним взглядом или видеть женщину-призрака. Заботливый отец-одиночка, пытающийся защитить свою дочку от внешнего мира, запрещает ей разговаривать с людьми и даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки - тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Каждый день голос мороженщика обещает отвести ее к давно потерянной маме.
Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.
Награды:
Кинофестиваль фантастических фильмов в Париже – «Лучший фильм», приз зрителей;
Фестиваль научно-фантастических фильмов в Триесте – «Лучший фантастический фильм», спецприз «За оригинальность и новаторство»;
Кинофестиваль в Нанте – приз зрителей;
Кинофестиваль в Ванкувере – «Лучший режиссер».
В одном из районов Лос-Анджелеса, в уединенном домике, живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка, таинственной голос призывает ее отпереть дверь и однажды девочка решает нарушить запрет отца…
Решил с друзьями сходить, посмотреть что по чём.
В общем-то остался доволен, один раз стоит… Читать дальше…