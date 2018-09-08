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Иные, 2018

2018 / США / Канада
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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История о том, как не нужно брать мороженое у чужих людей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссерами картины стали Зэк Липовски и Адам Б. Стейн. которые уже работали вместе над фильмом «Ким пять-с-плюсом». В фильме снимались Эмиль Хирш («Альфа Дог»), Брюс Дерн, снимавшийся в «Омерзительной восьмерке», Лекси Колкер, которая уже успела попробовать себя в фильме «Русалочка» 2018 года, Аманда Крю и многие другие.

У малышки Хлои есть свои особенности. Например, она может поднять шкаф одним взглядом или видеть женщину-призрака. Заботливый отец-одиночка, пытающийся защитить свою дочку от внешнего мира, запрещает ей разговаривать с людьми и даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки - тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Каждый день голос мороженщика обещает отвести ее к давно потерянной маме.

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2018 года.

Награды:

Кинофестиваль фантастических фильмов в Париже – «Лучший фильм», приз зрителей;

Фестиваль научно-фантастических фильмов в Триесте – «Лучший фантастический фильм», спецприз «За оригинальность и новаторство»;

Кинофестиваль в Нанте – приз зрителей;

Кинофестиваль в Ванкувере – «Лучший режиссер».

 

В одном из районов Лос-Анджелеса, в уединенном домике, живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка, таинственной голос призывает ее отпереть дверь и однажды девочка решает нарушить запрет отца…

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 8 января 2020
Премьера в мире 8 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Зак Липовски
Зак Липовски
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Лекси Колкер
Лекси Колкер
Аманда Крю
Аманда Крю
Грейс Пак
Грейс Пак
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В фильме Зака Липовски и Адама Б. Стэйна ангельской красоты девочка по имени Хлои ходит из угла в угол кухни крайне обветшалого дома, пока мужчина рядом готовит обед. «Меня зовут Элеонор Рид, и бейсбол — мой любимый вид спорта», — повторяет она, как заклинание. У фильма идеальное начало — мы ничего не понимаем, и нам это нравится. Все фрагментарно, все надо склеить самостоятельно. Но затем все же появляются подробности: довольно скоро становится понятно, что…
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Никита Добров 24 октября 2019, 21:11
Изначально трейлер заинтересовал своей подачей.
Решил с друзьями сходить, посмотреть что по чём.
В общем-то остался доволен, один раз стоит… Читать дальше…
Ильёси Давлатов 24 октября 2019, 21:17
Фильм фантастический, сюжет продуман отлично, актёрская игра вообще великолепная, советую всем посмотреть этот фильм, жду продолжения)
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15 голосов
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