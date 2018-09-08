Иные, 2018

Режиссерами картины стали Зэк Липовски и Адам Б. Стейн. которые уже работали вместе над фильмом «Ким пять-с-плюсом». В фильме снимались Эмиль Хирш («Альфа Дог»), Брюс Дерн, снимавшийся в «Омерзительной восьмерке», Лекси Колкер, которая уже успела попробовать себя в фильме «Русалочка» 2018 года, Аманда Крю и многие другие.



У малышки Хлои есть свои особенности. Например, она может поднять шкаф одним взглядом или видеть женщину-призрака. Заботливый отец-одиночка, пытающийся защитить свою дочку от внешнего мира, запрещает ей разговаривать с людьми и даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки - тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Каждый день голос мороженщика обещает отвести ее к давно потерянной маме.