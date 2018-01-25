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Сделано в Италии Сделано в Италии
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Сделано в Италии, 2018

2018 / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Комедия о кардинальных переменах в жизни
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Сюжет фильма «Сделано в Италии» вращается вокруг Рико. Казалось бы, у него есть все необходимое для счастья. Но ни любимая работа, ни собственный дом, ни преданные друзья ни даже юная красавица жена не спасут Рико от грядущих перемен, неожиданно ворвавшихся в его жизнь, чтобы изменить навсегда.

Режиссером итальянской комедии «Сделано в Италии» выступил Лучано Лигабуэ, известный по картине «От ноля до десяти». В образе Рико на экране предстал обладатель награды Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Путешествие под названием любовь» Стефано Аккорси. А в роли его супруги выступила Касия Смутняк, которую можно увидеть в фильме Паоло Соррентино «Лоро».

- «Сделано в Италии» — первый фильм режиссера Лучано Лигабуэ за последние 16 лет.

- В первый прокатный уикенд картина «Сделано в Италии» собрала в домашнем прокате около 1,5 миллиона евро.

- Фильм «Сделано в Италии» вдохновлен музыкальным альбомом 2016 года, в котором центральным персонажем выступил мужчина по имени Рико.

Как часто мы ждем перемен, забывая, что все зависит от нас самих. У Рико (Стефано Аккорси), казалось бы, есть все для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара (Касия Смутняк) и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 марта 2019
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Лучано Лигабуэ
Лучано Лигабуэ
В ролях
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Касия Смутняк
Касия Смутняк
Фаусто Мария Шиараппа
Фаусто Мария Шиараппа
Уолтер Леонарди
Уолтер Леонарди
Филиппо Дини
Филиппо Дини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сделано в Италии 3 постера
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Сделано в Италии
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Кадры из фильма Все кадры
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