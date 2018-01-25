Сделано в Италии, 2018

Сюжет фильма «Сделано в Италии» вращается вокруг Рико. Казалось бы, у него есть все необходимое для счастья. Но ни любимая работа, ни собственный дом, ни преданные друзья ни даже юная красавица жена не спасут Рико от грядущих перемен, неожиданно ворвавшихся в его жизнь, чтобы изменить навсегда.
Режиссером итальянской комедии «Сделано в Италии» выступил Лучано Лигабуэ, известный по картине «От ноля до десяти». В образе Рико на экране предстал обладатель награды Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Путешествие под названием любовь» Стефано Аккорси. А в роли его супруги выступила Касия Смутняк, которую можно увидеть в фильме Паоло Соррентино «Лоро».
- «Сделано в Италии» — первый фильм режиссера Лучано Лигабуэ за последние 16 лет.
- В первый прокатный уикенд картина «Сделано в Италии» собрала в домашнем прокате около 1,5 миллиона евро.
- Фильм «Сделано в Италии» вдохновлен музыкальным альбомом 2016 года, в котором центральным персонажем выступил мужчина по имени Рико.
Как часто мы ждем перемен, забывая, что все зависит от нас самих. У Рико (Стефано Аккорси), казалось бы, есть все для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара (Касия Смутняк) и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется.