Сделано в Италии, 2018

Сюжет фильма «Сделано в Италии» вращается вокруг Рико. Казалось бы, у него есть все необходимое для счастья. Но ни любимая работа, ни собственный дом, ни преданные друзья ни даже юная красавица жена не спасут Рико от грядущих перемен, неожиданно ворвавшихся в его жизнь, чтобы изменить навсегда.

Режиссером итальянской комедии «Сделано в Италии» выступил Лучано Лигабуэ, известный по картине «От ноля до десяти». В образе Рико на экране предстал обладатель награды Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Путешествие под названием любовь» Стефано Аккорси. А в роли его супруги выступила Касия Смутняк, которую можно увидеть в фильме Паоло Соррентино «Лоро».