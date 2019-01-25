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Прощание Прощание
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The Farewell

Прощание, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Упрямая 30-летняя американка китайского происхождения мечтает стать писательницей. Билли живет в Бруклине, но поддерживает очень близкие отношения со своей бабушкой Най Най, которая осталась на родине в Китае. Как только девушке отказывают в стипендии Гуггенхайма, она узнает от своих родителей, что у бабушки диагностировали неизлечимый рак легких, и, судя по прогнозам, ей осталось жить совсем немного. Но в попытке уберечь человека от страха перед болезнью и излишних волнений диагноз держится в секрете от самой больной, которая думает, что визиты к врачам прошли успешно.

Теперь семья решает устроить импровизированный праздник, чтобы все могли увидеть Най Най в последний раз. Фиктивная свадьба двоюродного брата героини, который на самом деле пока не планирует жениться, была придумана для того, чтобы собрать большую семью в одном месте. Родители Билли боятся, что та в конечном итоге скажет бабушке правду, ведь ей сложно скрывать свои чувства, поэтому они советует дочери остаться в Нью-Йорке. Девушка же не собирается слушать отца с матерью и отправляется в город Чанчунь сразу же после того, как там оказываются остальные члены семьи. Несмотря на то, что юная героиня не согласна с решением родственников держать бабушку в неведении относительно ее болезни, она уверяет всех остальных, что не раскроет Най Най ее диагноз. Однако это оказывается сложнее, чем она думала. На протяжении всей поездки ей приходится сталкивается с угрызениями совести из-за нечестного отношения к близкому человеку.

 

Лулу Ванг выступила сценаристом и режиссером фильма. Это ее второй полнометражный фильм после картины «Посмертный». Также Ванг сама играет на фортепиано в саундтреке к фильму.

Премьера фильма состоялась зимой 2019 года на кинофестивале Sundance Film Festival.

Картина получила награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле». «Прощание» также было номинировано в категории «Лучший фильм на иностранным языке». Кроме того, фильм получил номинацию на премию BAFTA как лучшая неанглоязычная картина.

В начале фильма Билли обнаруживает, что птица залетела в ее квартиру и, пытаясь освободить ее, получает звонок от бабушки. Есть суеверие, что птица, залетевшая в дом, является знаком надвигающейся смерти.

Шутка про умирающую кошку, рассказанная за обеденным столом, – это та же шутка, которую рассказывал себе астронавт Питер Уиллис, взбираясь на пустынную скалу в фильме «Козерог один» (1977).

Включен в список «1001 фильм, который вы должны посмотреть, прежде чем умереть» под редакцией Стивена Шнайдера.

Лента основана на реальной истории из жизни Лулу Ванг: как и в фильме, ее семья действительно солгала бабушке Ванг о смертельном диагнозе, пытаясь тем самым продлить ей жизнь. Фальшивая свадьба как предлог, чтобы всех собрать возле бабушки, тоже взята из реальной жизни.

Ванг было сложно найти финансирование. Американские продюсеры возражали против полностью азиатского состава и настаивали на том, чтобы она добавила в свой фильм известных белых актеров. А в Китае, наоборот, подумали, что эта история слишком американская, и также настояли на добавлении белых персонажей. В очередной попытке привлечь внимание к проекту Ванг рассказала сюжет на общественном радио This American Life, после чего Крис Вайц стал продюсером проекта.

Когда Билли, Хайян и Хайбин изо всех сил пытаются добраться до больницы, субтитры, несмотря на то, что персонажи говорят по-китайски, не отображаются. Это было сделано для того, чтобы добавить в их ситуацию как можно больше путаницы.

Смешная и вдохновляющая история о неловкой девчонке Билли (Аквафина), которая приезжает в отчий дом, где семья устраивает свадьбу внука, чтобы скрыть от бабушки её диагноз. Триумфатор фестиваля Санденс и одна из самых трогательных историй о безмерной силе любви и семье, которая объединяет и поддерживает иногда вопреки.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 октября 2019
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Лулу Ванг
Лулу Ванг
В ролях
Аквафина
Аквафина
Ци Ма
Ци Ма
Диана Линь
Диана Линь
Джим Лю
Джим Лю
X Mayo
X Mayo
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощание 3 постера
Золотой глобус Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Билли давно живет в Нью-Йорке, ее американский английский идеален, а китайский по вполне понятным причинам хромает. Она начинающая и талантливая писательница, и ее повседневные заботы совершенно типичны для людей схожего интеллектуального круга: получить бы модную стипендию, вовремя найти деньги на оплату аренды, на выходных вежливо выслушать нравоучительную тираду от предков о том, что пора бы уже взяться за ум. А в целом, конечно, главная ее цель ― безбедно жить в свои 30 так, чтобы было что…
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p.i.7 18 октября 2019, 12:23
Хочется писать долгую и красноречивую рецензию на эту поистине потрясающую кинокартину, но восторг, который захватил мой ум лишает меня возможности… Читать дальше…
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саундтрек фильма Прощание
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