Прощание, 2019

Лулу Ванг выступила сценаристом и режиссером фильма. Это ее второй полнометражный фильм после картины «Посмертный». Также Ванг сама играет на фортепиано в саундтреке к фильму.

Премьера фильма состоялась зимой 2019 года на кинофестивале Sundance Film Festival.

Картина получила награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле». «Прощание» также было номинировано в категории «Лучший фильм на иностранным языке». Кроме того, фильм получил номинацию на премию BAFTA как лучшая неанглоязычная картина.

В начале фильма Билли обнаруживает, что птица залетела в ее квартиру и, пытаясь освободить ее, получает звонок от бабушки. Есть суеверие, что птица, залетевшая в дом, является знаком надвигающейся смерти.

Шутка про умирающую кошку, рассказанная за обеденным столом, – это та же шутка, которую рассказывал себе астронавт Питер Уиллис, взбираясь на пустынную скалу в фильме «Козерог один» (1977).

Включен в список «1001 фильм, который вы должны посмотреть, прежде чем умереть» под редакцией Стивена Шнайдера.

Лента основана на реальной истории из жизни Лулу Ванг: как и в фильме, ее семья действительно солгала бабушке Ванг о смертельном диагнозе, пытаясь тем самым продлить ей жизнь. Фальшивая свадьба как предлог, чтобы всех собрать возле бабушки, тоже взята из реальной жизни.

Ванг было сложно найти финансирование. Американские продюсеры возражали против полностью азиатского состава и настаивали на том, чтобы она добавила в свой фильм известных белых актеров. А в Китае, наоборот, подумали, что эта история слишком американская, и также настояли на добавлении белых персонажей. В очередной попытке привлечь внимание к проекту Ванг рассказала сюжет на общественном радио This American Life, после чего Крис Вайц стал продюсером проекта.

Когда Билли, Хайян и Хайбин изо всех сил пытаются добраться до больницы, субтитры, несмотря на то, что персонажи говорят по-китайски, не отображаются. Это было сделано для того, чтобы добавить в их ситуацию как можно больше путаницы.