Ядовитая роза, 2019

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Ядовитая роза смотреть онлайн Смотрите в

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Пока Тарантино отрывается в Каннах с ДиКаприо и Брэдом Питтом, его звёздный актёр двадцатипятилетней давности ностальгирует по былому кино. Джон Траволта, сопродюсер неонуара от трио второстепенных режиссёров, собрал целую компанию сбитых лётчиков Голливуда. Помимо него самого, это Морган Фримен, среди многих других обвинённый в сексуальных домогательствах, и былой секс-символ Брендан Фрейзер, ставший, как оказалось, жертвой харрасмента. Жанр — неонуар, место действия — Техас,… Читать