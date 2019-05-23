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Ядовитая роза Ядовитая роза
Киноафиша Фильмы Ядовитая роза
The Poison Rose

Ядовитая роза, 2019

2019 / США / Италия
4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Частный детектив выходит на след давно пропавшей дочери
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ядовитая роза» - итало-американский триллер от режиссеров Франческо Синкуемани и Джорджа Галло («Больше», «Замкнутый круг»). Каст фильма изобилует звездными именами – Джон Траволта («Кодекс Готти»), Морган Фриман («Иллюзия обмана»), Брендан Фрейзер («Мумия»), Фамке Янсон («Заложница») и Питер Стормаре («Прикончи их всех»).

Траволта сыграл некогда известного футболиста Карсона Филипса, переквалифицировавшегося в частного детектива. Однажды он берется расследовать несколько таинственных исчезновений, дело принимает серьезный оборот, когда выясняется, что в похищениях замешана дочь Карсона, много лет назад пропавшая без вести.

- Фильм основан на одноименном романе Ричарда Сальваторе.

- Первоначально роль Брендана Фрейзера должен был сыграть Форест Уитакер.

- На создание фильма «Ядовитая роза» режиссеров вдохновили такие ленты, как «Китайский квартал» и «Секреты Лос-Анджелеса».

Карсон Филипс в прошлом  –  звезда футбола, теперь – частный детектив. В его руки попадает  простое, на первый взгляд,  дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.

4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 4 декабря 2019
Премьера в мире 23 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Франческо Синкуемани
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Джон Траволта
Джон Траволта
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Морган Фриман
Морган Фриман
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ядовитая роза 3 постера
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Ядовитая роза смотреть онлайн

Ядовитая роза
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Пока Тарантино отрывается в Каннах с ДиКаприо и Брэдом Питтом, его звёздный актёр двадцатипятилетней давности ностальгирует по былому кино. Джон Траволта, сопродюсер неонуара от трио второстепенных режиссёров, собрал целую компанию сбитых лётчиков Голливуда. Помимо него самого, это Морган Фримен, среди многих других обвинённый в сексуальных домогательствах, и былой секс-символ Брендан Фрейзер, ставший, как оказалось, жертвой харрасмента. Жанр — неонуар, место действия — Техас,…
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saaaaa.2020 28 мая 2019, 07:57
Бред полны
camea1 30 мая 2019, 01:27
Слабовато и вяло, действие заметно провисает, несмотря на попытки разнообразить его экшном, сюжетные ходы предсказуемы.
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саундтрек фильма Ядовитая роза
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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