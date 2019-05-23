Ядовитая роза, 2019

«Ядовитая роза» - итало-американский триллер от режиссеров Франческо Синкуемани и Джорджа Галло («Больше», «Замкнутый круг»). Каст фильма изобилует звездными именами – Джон Траволта («Кодекс Готти»), Морган Фриман («Иллюзия обмана»), Брендан Фрейзер («Мумия»), Фамке Янсон («Заложница») и Питер Стормаре («Прикончи их всех»).
Траволта сыграл некогда известного футболиста Карсона Филипса, переквалифицировавшегося в частного детектива. Однажды он берется расследовать несколько таинственных исчезновений, дело принимает серьезный оборот, когда выясняется, что в похищениях замешана дочь Карсона, много лет назад пропавшая без вести.
- Фильм основан на одноименном романе Ричарда Сальваторе.
- Первоначально роль Брендана Фрейзера должен был сыграть Форест Уитакер.
- На создание фильма «Ядовитая роза» режиссеров вдохновили такие ленты, как «Китайский квартал» и «Секреты Лос-Анджелеса».
Карсон Филипс в прошлом – звезда футбола, теперь – частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот: в запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.