Некромант, 2018

Австралийский фанатическо-комедийный фильм ужасов режиссера Кия Роуча-Тернера с Моникой Беллуччи в главной роли. Это вторая полнометражная работа режиссёра после «Полынь: дорога мертвых». В фильме снимались: Моника Беллуччи, известная по картинам «Малена», «007: Спектр», Бен О’Тул («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Кэролайн Форд, снимавшаяся в сериале «Однажды в сказке», Бенедикт Харди («По соображениям совести»).



Говард Норт – добрый парень. Долгие годы он живет спокойно и размеренно. Занимается будничными делами, учится в колледже и часто зависает в соцсетях. Ничего необычного в его жизни не было до того момента, как он узнал о тайном магическом обществе, где смелые воины сражаются с нечистой силой. Они ищут демонов и сущностей из преисподней, которые смогли проникнуть в мир живых. Тайная организация «Некромант» должна очищать этот мир от нечисти. Используя особенные сервера, ее участники находят нечисть и затем убивают монстров плазменным оружием. Говард решает присоединиться к команде и встает на сторону добра.



