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Некромант Некромант
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Nekrotronic

Некромант, 2018

2018 / Австралия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Фантастический фильм о демонах, захватывающих души людей через смартфоны.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Австралийский фанатическо-комедийный фильм ужасов режиссера Кия Роуча-Тернера с Моникой Беллуччи в главной роли. Это вторая полнометражная работа режиссёра после «Полынь: дорога мертвых». В фильме снимались: Моника Беллуччи, известная по картинам «Малена», «007: Спектр»,  Бен О’Тул («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»),  Кэролайн Форд, снимавшаяся в сериале «Однажды в сказке», Бенедикт Харди («По соображениям совести»).

Говард Норт – добрый парень. Долгие годы он живет спокойно и размеренно. Занимается будничными делами, учится в колледже и часто зависает в соцсетях. Ничего необычного в его жизни не было до того момента, как он узнал о тайном магическом обществе, где смелые воины сражаются с нечистой силой. Они ищут демонов и сущностей из преисподней, которые смогли проникнуть в мир живых. Тайная организация «Некромант» должна очищать этот мир от нечисти. Используя особенные сервера, ее участники находят нечисть и затем убивают монстров плазменным оружием. Говард решает присоединиться к команде и встает на сторону добра.

 

- Авторы определяют свой фильм как микс «Матрицы» и «Охотников за привидениями», но с примесью «Гарри Поттера», «Трона» и зомби-апокалипсиса.

- Мировая премьера фильма «Некромант» состоялась 8 сентября 2018 года на Международном конофестевале в Торонто в рамках программы «Midnight Madness»

Однажды, зависнув в Сети, обычный парень осознает, что он – член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 9 августа 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кия Роуч-Тернер
Кия Роуч-Тернер
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Чармэйн Бингва
Чармэйн Бингва
Майкл Дункан
Майкл Дункан
Кэролайн Форд
Кэролайн Форд
Бенедикт Харди
Бенедикт Харди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Некромант 3 постера
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Некромант смотреть онлайн

Некромант
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Наша рецензия
Жизнь Говарда довольно скучна, он не любит свою работу, а его весёлый напарник вечно зависает в своём смартфоне. Но однажды герой узнаёт, что на самом деле принадлежит к легендарной фамилии охотников на демонов. И теперь в его руках спасение всего мира. Ведь зло решило захватить мир, используя современные технологии, и в опасности чуть ли не каждый пользователь интернета. Под руководством опытных наставников Говард принимается за тренировки. Попытки снять нечто похожее на «Зомби по…
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alena.krivih 2 августа 2019, 07:21
Ну можно один разок глянуть
Леха 2 августа 2019, 15:22
Если вы цените вычурный стильный и немного дурковатый кинематограф класса Б, сходите. Или хотите Охотников За Привидениями здорового человека после… Читать дальше…
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