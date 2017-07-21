Тайна семьи монстров, 2017

В жизни Лукаса все шло своим чередом, пока он не узнал, что он не обычный подросток. На самом деле он является гигантским монстром, что кардинально меняет все то, к чему он привык в мире людей. Чтобы вернуться к корням, он отправляется в приключение на Остров монстров, где его ждут всевозможные препятствия, а также встреча со своей настоящей семьей.
Мультфильм индийско-мексиканского производства «Тайна семьи монстров» понравится вам, если вы смотрели «Семейку монстров», а также трилогию «Монстры на каникулах».
- «Тайна семьи монстров» — режиссерский дебют для Леопольдо Агиляра.
- Мультфильм «Тайна семьи монстров» спродюсирован Мексикой, но создавался в Индии.
Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас - огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо на вечеринке, куда пришла половина школы.
В поисках своих корней мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путешествие на Остров монстров. Он сталкивается с бесчисленным количеством щупалец, клыков и невероятных ситуаций, от которых его не спасают даже новообретенные крылья.
Приключения помогают Лукасу осознать, что отличаться от других совсем не страшно. И обрести новую, необыкновенную семью!