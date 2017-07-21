Тайна семьи монстров, 2017

В жизни Лукаса все шло своим чередом, пока он не узнал, что он не обычный подросток. На самом деле он является гигантским монстром, что кардинально меняет все то, к чему он привык в мире людей. Чтобы вернуться к корням, он отправляется в приключение на Остров монстров, где его ждут всевозможные препятствия, а также встреча со своей настоящей семьей.

Мультфильм индийско-мексиканского производства «Тайна семьи монстров» понравится вам, если вы смотрели «Семейку монстров», а также трилогию «Монстры на каникулах».