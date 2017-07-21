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Тайна семьи монстров Тайна семьи монстров
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Monster Island

Тайна семьи монстров, 2017

2017 / Индия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Подросток узнает, что на самом деле он - гигантский монстр
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В жизни Лукаса все шло своим чередом, пока он не узнал, что он не обычный подросток. На самом деле он является гигантским монстром, что кардинально меняет все то, к чему он привык в мире людей. Чтобы вернуться к корням, он отправляется в приключение на Остров монстров, где его ждут всевозможные препятствия, а также встреча со своей настоящей семьей.

Мультфильм индийско-мексиканского производства «Тайна семьи монстров» понравится вам, если вы смотрели «Семейку монстров», а также трилогию «Монстры на каникулах».

- «Тайна семьи монстров» — режиссерский дебют для Леопольдо Агиляра.

- Мультфильм «Тайна семьи монстров» спродюсирован Мексикой, но создавался в Индии.

Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас - огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо на вечеринке, куда пришла половина школы. 

В поисках своих корней мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путешествие на Остров монстров. Он сталкивается с бесчисленным количеством щупалец, клыков и невероятных ситуаций, от которых его не спасают даже новообретенные крылья.  

Приключения помогают Лукасу осознать, что отличаться от других совсем не страшно. И обрести новую, необыкновенную семью! 

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 января 2019
Премьера онлайн 21 июля 2017
Премьера в мире 21 июля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Леопольдо Агиляр
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тайна семьи монстров 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Тайна семьи монстров смотреть онлайн

Тайна семьи монстров
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