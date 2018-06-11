Пушистый шпион, 2018

Рыжуля Марни — избалованная кошечка, которая не знает забот. Но однажды в дом ее любимой хозяйки вторгаются грабители, которые засовывают Марни в коробку и отправляют в другой город. Посылка теряется по пути, и кошка оказывается в сельской глуши. Там она заводит друзей — Петуха, Пса и Осла — и создает с ними свою банду, которой предстоит провести серьезной расследование и вернуть Марни домой.

Бельгийско-немецкий мультфильм «Пушистый шпион» сняли обладатели «Оскара» за лучший короткометражный фильм «Баланс» Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны. Это их вторая по счету полнометражная работа, до этого они выпустили в прокат анимационную картину «Пришельцы в доме».