Пушистый шпион, 2018

Рыжуля Марни — избалованная кошечка, которая не знает забот. Но однажды в дом ее любимой хозяйки вторгаются грабители, которые засовывают Марни в коробку и отправляют в другой город. Посылка теряется по пути, и кошка оказывается в сельской глуши. Там она заводит друзей — Петуха, Пса и Осла — и создает с ними свою банду, которой предстоит провести серьезной расследование и вернуть Марни домой.
Бельгийско-немецкий мультфильм «Пушистый шпион» сняли обладатели «Оскара» за лучший короткометражный фильм «Баланс» Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны. Это их вторая по счету полнометражная работа, до этого они выпустили в прокат анимационную картину «Пришельцы в доме».
- Режиссеры Кристоф и Вольфганг Лауэнштейны являются братьями-близнецами, и «Пушистый шпион» — это их пятый совместный проект.
- Братья Луаэнштейны дебютировали в анимации в 1989 году с коротким метром «Баланс», получившим «Оскар». Прошло 29 лет, прежде чем они вновь вернулись в кино с новым мультфильмом «Пришельцы в доме».
- Братья Лауэнштейны также являются сценаристами и продюсерами фильма «Пушистый шпион».
Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения... Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе и обезвредить эту банду.