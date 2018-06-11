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Пушистый шпион Пушистый шпион
Киноафиша Фильмы Пушистый шпион
Marnie's world / Marnies Welt

Пушистый шпион, 2018

2018 / Германия / Бельгия
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Приключения избалованной городской кошки в глухой деревне
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Рыжуля Марни — избалованная кошечка, которая не знает забот. Но однажды в дом ее любимой хозяйки вторгаются грабители, которые засовывают Марни в коробку и отправляют в другой город. Посылка теряется по пути, и кошка оказывается в сельской глуши. Там она заводит друзей — Петуха, Пса и Осла — и создает с ними свою банду, которой предстоит провести серьезной расследование и вернуть Марни домой.

Бельгийско-немецкий мультфильм «Пушистый шпион» сняли обладатели «Оскара» за лучший короткометражный фильм «Баланс» Кристоф и Вольфганг Лауэнштайны. Это их вторая по счету полнометражная работа, до этого они выпустили в прокат анимационную картину «Пришельцы в доме».

- Режиссеры Кристоф и Вольфганг Лауэнштейны являются братьями-близнецами, и «Пушистый шпион» — это их пятый совместный проект.

- Братья Луаэнштейны дебютировали в анимации в 1989 году с коротким метром «Баланс», получившим «Оскар». Прошло 29 лет, прежде чем они вновь вернулись в кино с новым мультфильмом «Пришельцы в доме».

- Братья Лауэнштейны также являются сценаристами и продюсерами фильма «Пушистый шпион».

Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения... Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе и обезвредить эту банду.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 апреля 2019
Премьера онлайн 27 мая 2019
Премьера в мире 11 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кристоф Лауенштейн
В ролях
Александра Нелдель
Аксель Праль
Аксель Праль
Сильвен Урбан
Эрик Борнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Пушистый шпион 5 постеров
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Наша рецензия
Пушистая рыжая кошечка Марни обожает смотреть сериалы про шпионов. Но в жизни всё не так, как в кино. И когда к её хозяйке приезжает в гости брат, Марни попадается на его удочку: она считает, что гость работает секретным агентом, тогда как на самом деле он простой вор. Но именно Марни выведет его на чистую воду. Для этого ей придётся подружиться с грубым сторожевым псом, сбежавшим от хозяев на тракторе, петухом, ищущим покоя в суетливом мире, и невесть откуда взявшейся зеброй. Но сначала этой…
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