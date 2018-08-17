Последнее испытание, 2018

Алексей Петрухин, снявший фильм «Училка», выпускает вторую часть. В картине «Последнее испытание» он вновь в главной роли снял Ирину Купченко («Училка», «Обыкновенное чудо»), Ирину Алферову («Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь»), Андрея Мерзликина («Бумер», «Брестская крепость») и других известных и молодых актеров.

В сиквеле «Училки» речь пойдет о происшествии в театральном зале, в котором готовилась премьера нового мюзикла. В результате захвата помещения множество людей оказалось не только перед лицом явной опасности, но и один на один со своими эмоциями, страхами. Только пройдя это страшное испытание, обычные люди становятся настоящими героями.