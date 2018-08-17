Последнее испытание, 2018

Алексей Петрухин, снявший фильм «Училка», выпускает вторую часть. В картине «Последнее испытание» он вновь в главной роли снял Ирину Купченко («Училка», «Обыкновенное чудо»), Ирину Алферову («Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь»), Андрея Мерзликина («Бумер», «Брестская крепость») и других известных и молодых актеров.
В сиквеле «Училки» речь пойдет о происшествии в театральном зале, в котором готовилась премьера нового мюзикла. В результате захвата помещения множество людей оказалось не только перед лицом явной опасности, но и один на один со своими эмоциями, страхами. Только пройдя это страшное испытание, обычные люди становятся настоящими героями.
- Фильм «Последнее испытание» - это совместный проект Кинокомпании «СтартФильм», Корпорации «Русская Фильм Группа» и кинокомпании «Чеченфильм».
- Съемки начались в октябре 2017 года в городе Мытищи, Московской области
- Слоган фильма: «Сила слова, сила знаний против насилия...»
На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма… Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество — обычные люди, ставшие героями…