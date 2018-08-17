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Последнее испытание Последнее испытание
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Последнее испытание, 2018

2018 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Актеры и зрители новой театральной постановки становятся заложниками террористов
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Алексей Петрухин, снявший фильм «Училка», выпускает вторую часть. В картине «Последнее испытание» он вновь в главной роли снял Ирину Купченко («Училка», «Обыкновенное чудо»), Ирину Алферову («Д`Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь»), Андрея Мерзликина («Бумер», «Брестская крепость») и других известных и молодых актеров.

В сиквеле «Училки» речь пойдет о происшествии в театральном зале, в котором готовилась премьера нового мюзикла. В результате захвата помещения множество людей оказалось не только перед лицом явной опасности, но и один на один со своими эмоциями, страхами. Только пройдя это страшное испытание, обычные люди становятся настоящими героями.

- Фильм «Последнее испытание» - это совместный проект Кинокомпании «СтартФильм», Корпорации «Русская Фильм Группа» и кинокомпании «Чеченфильм».

- Съемки начались в октябре 2017 года в городе Мытищи, Московской области

- Слоган фильма: «Сила слова, сила знаний против насилия...»

На сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась драма… Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество — обычные люди, ставшие героями…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 августа 2019
Премьера онлайн 30 сентября 2019
Премьера в мире 17 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
В ролях
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Анна Чурина
Анна Чурина
Елена Захарова
Елена Захарова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последнее испытание 5 постеров
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Последнее испытание
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В одной из статей сборника «Почти два килограмма слов» Алексей Поляринов размышляет о месте современных трагедий в культуре и попытках их осмысления на примере Холокоста и 11 сентября. Пытаясь отыскать аналогичные работы о российских терактах, писатель столкнулся с трудностями. Большие публикации по «Норд-Осту» и Беслану практически отсутствуют. Встречаются лишь редкие статьи и документальные книги-сборники, в первую очередь концентрирующиеся на эмоциях пострадавших, а…
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Сергей Черкасов 12 ноября 2018, 15:47
Фильм очень трогательный, особенно диалог с учительницей по истории очень прикольно получился.
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13 голосов
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