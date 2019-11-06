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Slayer: The Repentless Killogy
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Slayer: The Repentless Killogy

Slayer: The Repentless Killogy, 2019

2019 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Короткометражный фильм «Slayer: The Repentless Killogy» рассказывает трагическую историю бывшего неонациста Уайатта (Джейсон Трост), который решил покинуть преступную группировку «Братство руки» и столкнулся с кровавыми последствиями своего выбора. Автором сценария и режиссером картины выступил Би Джей Макдоннелл, ответственный за брутальные клипы на треки «You Against You», «Repentless» и «Pride in Prejudice» с пластинки «Repentless» (2015). Это последняя на сегодняшний день пластинка Slayer. В центре повествования — любовь Уайатта к чернокожей Регине (Эшли Осборн) и последствия их совместного бегства от кровожадной банды неонацистов. Название группировки отсылает к печально известному «Арийскому братству». Попытка героев скрыться от прошлого приводит к жестокой расправе — беременную девушку зверски убивают на глазах у ее возлюбленного, а оставшийся в живых герой, за которым теперь гонятся и нацисты, и полиция, посвящает свою жизнь возмездию. Актерский состав такой же, как и в трилогии видео, которые Макдонелл сделал для Slayer: Джейсон Трост («Топор 3») в роли Уайатта, Дэнни Трехо («Мачете», «От заката до рассвета»), Ричард Спейт-младший («Сверхъестественное», «Братья по оружию»), Дерек Мирс («Пятница, 13-е», «Агенты «Щ.И.Т.»), Джессика Пиментел («Оранжевый — хит сезона»), Тайлер Мэйн («Люди Икс», «Хэллоуин 2»), Билл Мосли («Изгнанные дьяволом», «Техасская резня бензопилой-2»), Кэролин Уильямс («Техасская резня бензопилой 2», «Шаркандо 4») и Шон Уэйлен («Люди под лестницей», «Смерч»).

Во второй части «The Repentless Killogy» Макдоннел передает эстафету клипмейкеру Уэйну Айшэму, известному по работам с Metallica, Foo Fighters, Майклом Джексоном, Бритни Спирс и многими другими, который во всей красе запечатлел эпохальный концерт Slayer, состоявшийся 5 августа 2017 года в лос-анджелесском «Форуме». Среди двадцати треков, исполненных на фоне фантасмагорических декораций — любимые фанатами Slayer «South of Heaven», «War Ensemble», «Mandatory Suicide», «Dead Skin Mask», «Raining Blood» и «Angel of Death».

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 ноября 2019
Премьера в мире 6 ноября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Б.Дж. МакДоннел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Slayer: The Repentless Killogy 3 постера
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