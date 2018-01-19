Зубы, писать и в постель!, 2018

Главный герой французской ленты «Зубы, писать и в постель!» Антуан ведет самый что ни на есть холостяцкий образ жизни. Но внезапно его сосед по роскошным апартаментах в Париже Томас переезжает в Лос-Анджелес, предлагая на замену девушку с весьма прельщающим описанием. Однако Антуан не предполагал, что у нее двое детей, и теперь ему придется играть в их жизнях роль отца.
«Зубы, писать и в постель!» является дебютной картиной Эммануэль Жилибер. Главную роль в картине исполнил французский актер Арно Дюкре, известный по таким проектам, как «Чего хочет Джульетта» и «Безумные преподы».
- «Зубы, писать и в постель!» — дебютный фильм Эммануэль Жилибер.
- Премьера картины состоялась на Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.
Антуан — убеждённый холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живёт в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену: «Жанна, рост 170 см, голубые глаза». Описание внешности выглядит весьма соблазнительным, вот только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу. Вовсе не собиравшемуся становиться отцом Антуану придётся испытать на себе все «прелести» семейной жизни…