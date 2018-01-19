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Зубы, писать и в постель! Зубы, писать и в постель!
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Les dents pipi et au lit

Зубы, писать и в постель!, 2018

2018 / Франция
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Убежденный холостяк неожиданно становится соседом матери-одиночки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой французской ленты «Зубы, писать и в постель!» Антуан ведет самый что ни на есть холостяцкий образ жизни. Но внезапно его сосед по роскошным апартаментах в Париже Томас переезжает в Лос-Анджелес, предлагая на замену девушку с весьма прельщающим описанием. Однако Антуан не предполагал, что у нее двое детей, и теперь ему придется играть в их жизнях роль отца.

«Зубы, писать и в постель!» является дебютной картиной Эммануэль Жилибер. Главную роль в картине исполнил французский актер Арно Дюкре, известный по таким проектам, как «Чего хочет Джульетта» и «Безумные преподы».

- «Зубы, писать и в постель!» — дебютный фильм Эммануэль Жилибер.

- Премьера картины состоялась на Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez.

Антуан — убеждённый холостяк, соблазнитель и любитель вечеринок. Он живёт в роскошных парижских апартаментах со своим приятелем Томасом. Когда Томас переезжает в Лос-Анджелес, он находит Антуану нового сожителя на замену: «Жанна, рост 170 см, голубые глаза». Описание внешности выглядит весьма соблазнительным, вот только Антуан никак не мог предположить, что обаятельная Жанна приедет не одна. С ней окажутся восьмилетний Тео и пятилетняя Лу. Вовсе не собиравшемуся становиться отцом Антуану придётся испытать на себе все «прелести» семейной жизни…

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 января 2019
Премьера в мире 19 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик МВК
Режиссер
Эммануэль Жилибер
Эммануэль Жилибер
В ролях
Арно Дюкре
Арно Дюкре
Луиз Бургуан
Луиз Бургуан
Тимео Болланд
Тимео Болланд
Саския де Мелу Диллэ
Саския де Мелу Диллэ
Лорен Ферраро
Лорен Ферраро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зубы, писать и в постель! 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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