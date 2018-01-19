Зубы, писать и в постель!, 2018

Главный герой французской ленты «Зубы, писать и в постель!» Антуан ведет самый что ни на есть холостяцкий образ жизни. Но внезапно его сосед по роскошным апартаментах в Париже Томас переезжает в Лос-Анджелес, предлагая на замену девушку с весьма прельщающим описанием. Однако Антуан не предполагал, что у нее двое детей, и теперь ему придется играть в их жизнях роль отца.

«Зубы, писать и в постель!» является дебютной картиной Эммануэль Жилибер. Главную роль в картине исполнил французский актер Арно Дюкре, известный по таким проектам, как «Чего хочет Джульетта» и «Безумные преподы».